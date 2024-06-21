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日本JAXA遭多次網攻！逾萬份檔案已外流 恐包含機密資訊

中央社／ 東京21日綜合外電報導
日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）2023至2024年間多次遭到網路攻擊，逾萬份檔案恐已外流，其中可能包含機密資訊。路透
日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）2023至2024年間多次遭到網路攻擊，逾萬份檔案恐已外流，其中可能包含機密資訊。路透

日媒報導，今天獲知日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）2023至2024年間多次遭到網路攻擊，逾萬份檔案恐已外流，其中可能包含機密資訊。

日本經濟新聞引述消息人士報導，可能外流的檔案恐超過1萬個，其中疑似包含與JAXA簽訂保密協議的外部機構有關的資訊。

JAXA已經向文部科學省等政府單位通報了受害情形，據稱JAXA說明，恐外流的檔案「不包含火箭、人造衛星等相關敏感資訊」。

而JAXA則對外回應，「深刻認知到造成相關人員的困擾，並將強化因應措施，不方便透露關於網攻的詳情」。

日本共同社也引述消息人士指出，據信網攻是與中國相關的駭客所為。

JAXA在日本的航太開發領域中扮演著重要角色，包括發射火箭、人造衛星和探索太空等任務，近年來隨著航太在國安方面的重要性增加，JAXA處理了許多高度機密的資訊。

防衛大臣木原稔今天對此表示，「JAXA不僅在航太領域扮演重要角色，也是研發與執行合約的機構，目前認為（網攻）並未特別影響防衛省的業務，但將繼續關注JAXA的調查」。

日本內閣官房長官林芳正今天指出：「JAXA已立即展開調查並採取措施，例如隔絕可能受到未經授權存取的部分網路。」

林芳正接著說：「收到的報告指出，可能被不當存取的網路中，未含火箭或衛星運作相關的敏感資訊。」

JAXA過去也不時遭到網攻。包含JAXA在內，日本約200間企業及研究機構2016至2017年曾被大規模網攻；JAXA在2012至2013年也曾被不當存取數次，疑是與中國相關的駭客意圖竊取資訊。

日本 網路攻擊 衛星

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