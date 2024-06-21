快訊

85歲母親獨居高級公寓 堅持不讓女兒進屋探望…她強行闖入見驚人慘狀

曾嘆人生好難…么兒持槍揍人搶劫遭起訴 羅時豐回應了

綠能簡單達成？童子賢挺核能籲政府不該誤導大眾 提家鄉花蓮「1事」超氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐洲議會合縱連橫！梅洛尼與馬克宏角力 議會權力平衡恐難改變

中央社／ 布魯塞爾20日綜合外電報導
義大利總理梅洛尼領導的極右派陣營，正與法國總統馬克宏關係密切的中間派競爭。路透
義大利總理梅洛尼領導的極右派陣營，正與法國總統馬克宏關係密切的中間派競爭。路透

義大利總理梅洛尼領導的極右派陣營，正與法國總統馬克宏關係密切的中間派競爭，看哪一方能在歐洲議會中擁有更多席次。

法新社報導，下週歐盟領袖峰會舉行時，將根據歐洲議會（European Parliament）的席次權重分配，決定包括歐盟執委會主席在內的一些歐盟最高機構的職位。

梅洛尼（Giorgia Meloni）堅持，她所領導的黨團「歐洲保守派和改革主義者」（ECR）在這次歐洲議會選舉相對成功，應在這次歐盟執委會換屆中掌握關鍵職位。

梅洛尼19日告訴義大利的「新聞報」（IlGiornale），各國領袖們在未納入她的陣營下就提出一份初步名單，委實「過於荒唐」。

然而歐洲議會內部人士認為，儘管極右翼這次選舉結果亮眼，議會內的權力平衡基本上沒有改變。

歐洲議會選後，由保守派黨團「歐洲人民黨」（EPP）、左派黨團「社會民主黨」（S&D）以及自由派黨團「復興歐洲」（Renew Europe）組成的中間聯盟依然是多數，復興歐洲黨團就有馬克宏的政黨。

極右派在歐洲議會選舉表現雖相對較好，但在歐盟27個成員國內各自的得票高低不一，且在歐洲議會內也分裂成不同派系，其中「歐洲保守派和改革主義者」是最大的派系。

「歐洲人民黨」在6月6日至9日的歐洲議會選舉中表現強勁，在議會720席中占189席；「社會民主黨」（S&D）136席居第二；「歐洲保守派和改革主義者」暫居第3，但尚未塵埃落定。

根據歐洲議會提供的最新暫時計票結果，截至20日止，「歐洲保守派和改革主義者」以83席，領先「復興歐洲」的81席，但這兩個黨團仍在爭取新的議員加入，席次數字可能還有變動。

最終計票結果將在26日出爐，歐盟領袖峰會將在接下來的27至28日舉行。峰會將確認歐盟執委會（European Commission）、歐盟理事會（EuropeanCouncil）和歐盟最高外交政策官員的提名人選。

新的歐洲議會必須以簡單多數同意這些提名人，並將決定出下任議長人選。

儘管還不能百分百篤定，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）連任的可能性不低。在17日於布魯塞爾舉行的非正式晚宴上，歐盟各國領袖們已就范德賴恩連任普遍達成共識。

其他一些重要提名名單包括：「社會民主黨」的葡萄牙前總理柯斯塔（Antonio Costa）接歐盟理事會主席；愛沙尼亞總理、同時也是「復興歐洲」成員的卡拉斯（Kaja Kallas）接歐盟外交政策高級代表。

現任歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）可望續任。

但「歐洲人民黨」黨團主導過深，加上梅洛尼對名單中未考慮「歐洲保守派和改革主義者」成員的憤慨，讓這些職位人選依然有懸念。

「歐洲人民黨」黨團在歐洲議會一名消息人士堅稱，即使「歐洲保守派和改革主義者」最終成為歐洲議會第3大黨團，也不會完全改變議會生態；中間派聯盟在議會中仍擁有400多個席次。

然而，梅洛尼並未表現出任何退讓跡象。她向「日報」表示，「選舉顯然讓歐洲重心往右偏移」「在本屆歐洲議會的各種文件中，我們將看到主題、優先事項以及解讀某些政策的方式會出現改變」。

范德賴恩在歐洲議會選舉前向梅洛尼示好，以此擴張連任基礎。不過「社會民主黨」黨團已放話，任何「歐洲人民黨」與「歐洲保守派和改革主義者」的結盟，都會讓范德賴恩失去社民黨黨團的支持。

梅洛尼 歐盟 法國 義大利 馬克宏

延伸閱讀

為法國提前選舉辯護 馬克宏：是最負責任解決方案

歐盟新領導3巨頭將出爐 范德賴恩可望續任執委會主席

金融時報：習近平曾稱美刺激北京武力犯台 企圖「借台毀中」

出席烏克蘭和平峰會 馬克宏堅稱：不能是烏投降

相關新聞

普亭前腳剛走！俄羅斯向西方下戰帖 美官員康達將訪越南重申承諾

美國今天針對俄羅斯總統普亭訪問越南一事回應說，華府將持續深化與越南的往來。美國國務院亞太事務助卿康達明天也將訪問越南。美...

3大置產區受矚！阿聯蟬聯全球富人最愛移民國 杜拜成財富磁石

說到阿拉伯聯合大公國，可能會想到杜拜的七星級帆船飯店（Burj al-Arab）和163層的哈里發塔（Burj Khal...

原提供上億贊助金…日本小林製藥受紅麴案影響 退出2025世博展覽

受到旗下含紅麴成分的保健食品問題影響，日本小林製藥今天宣布，決定退出公司在2025年世界博覽會（大阪關西世博）與官方共同...

日本JAXA遭多次網攻！逾萬份檔案已外流 恐包含機密資訊

日媒報導，今天獲知日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）2023至2024年間多次遭到網路攻擊，逾萬份檔案恐已外流，其中可...

歐洲議會合縱連橫！梅洛尼與馬克宏角力 議會權力平衡恐難改變

義大利總理梅洛尼領導的極右派陣營，正與法國總統馬克宏關係密切的中間派競爭，看哪一方能在歐洲議會中擁有更多席次

唐獎得主 愛爾蘭前總統羅賓遜：人權無東西方之分

愛爾蘭前總統、第6屆唐獎法治獎得主羅賓遜致力推動法治與人權。她說，人權是普世價值，沒有東方或西方之分；法治則是人權實踐的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。