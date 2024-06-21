歐洲議會合縱連橫！梅洛尼與馬克宏角力 議會權力平衡恐難改變

義大利總理梅洛尼領導的極右派陣營，正與法國總統馬克宏關係密切的中間派競爭，看哪一方能在歐洲議會中擁有更多席次。

法新社報導，下週歐盟領袖峰會舉行時，將根據歐洲議會（European Parliament）的席次權重分配，決定包括歐盟執委會主席在內的一些歐盟最高機構的職位。

梅洛尼（Giorgia Meloni）堅持，她所領導的黨團「歐洲保守派和改革主義者」（ECR）在這次歐洲議會選舉相對成功，應在這次歐盟執委會換屆中掌握關鍵職位。

梅洛尼19日告訴義大利的「新聞報」（IlGiornale），各國領袖們在未納入她的陣營下就提出一份初步名單，委實「過於荒唐」。

然而歐洲議會內部人士認為，儘管極右翼這次選舉結果亮眼，議會內的權力平衡基本上沒有改變。

歐洲議會選後，由保守派黨團「歐洲人民黨」（EPP）、左派黨團「社會民主黨」（S&D）以及自由派黨團「復興歐洲」（Renew Europe）組成的中間聯盟依然是多數，復興歐洲黨團就有馬克宏的政黨。

極右派在歐洲議會選舉表現雖相對較好，但在歐盟27個成員國內各自的得票高低不一，且在歐洲議會內也分裂成不同派系，其中「歐洲保守派和改革主義者」是最大的派系。

「歐洲人民黨」在6月6日至9日的歐洲議會選舉中表現強勁，在議會720席中占189席；「社會民主黨」（S&D）136席居第二；「歐洲保守派和改革主義者」暫居第3，但尚未塵埃落定。

根據歐洲議會提供的最新暫時計票結果，截至20日止，「歐洲保守派和改革主義者」以83席，領先「復興歐洲」的81席，但這兩個黨團仍在爭取新的議員加入，席次數字可能還有變動。

最終計票結果將在26日出爐，歐盟領袖峰會將在接下來的27至28日舉行。峰會將確認歐盟執委會（European Commission）、歐盟理事會（EuropeanCouncil）和歐盟最高外交政策官員的提名人選。

新的歐洲議會必須以簡單多數同意這些提名人，並將決定出下任議長人選。

儘管還不能百分百篤定，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）連任的可能性不低。在17日於布魯塞爾舉行的非正式晚宴上，歐盟各國領袖們已就范德賴恩連任普遍達成共識。

其他一些重要提名名單包括：「社會民主黨」的葡萄牙前總理柯斯塔（Antonio Costa）接歐盟理事會主席；愛沙尼亞總理、同時也是「復興歐洲」成員的卡拉斯（Kaja Kallas）接歐盟外交政策高級代表。

現任歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）可望續任。

但「歐洲人民黨」黨團主導過深，加上梅洛尼對名單中未考慮「歐洲保守派和改革主義者」成員的憤慨，讓這些職位人選依然有懸念。

「歐洲人民黨」黨團在歐洲議會一名消息人士堅稱，即使「歐洲保守派和改革主義者」最終成為歐洲議會第3大黨團，也不會完全改變議會生態；中間派聯盟在議會中仍擁有400多個席次。

然而，梅洛尼並未表現出任何退讓跡象。她向「日報」表示，「選舉顯然讓歐洲重心往右偏移」「在本屆歐洲議會的各種文件中，我們將看到主題、優先事項以及解讀某些政策的方式會出現改變」。

范德賴恩在歐洲議會選舉前向梅洛尼示好，以此擴張連任基礎。不過「社會民主黨」黨團已放話，任何「歐洲人民黨」與「歐洲保守派和改革主義者」的結盟，都會讓范德賴恩失去社民黨黨團的支持。