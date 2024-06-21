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已累計5國…阿根廷與紐埃考量國內局勢 退出2025大阪關西世博
日本世博會擔當大臣自見英子今天表示，原定參加2025年世界博覽會（大阪關西世博）的阿根廷與南太平洋島國紐埃（Niue），因國內局勢因素，已表明退出大阪關西世博。
日本經濟新聞、每日新聞報導，日本外務省已經從官方網站上刊載的參加國家與地區清單中，刪除了這兩個國家。
自見並未說明阿根廷退出的原因，不過日本政府相關人士透露，阿根廷與紐埃分別因為財政惡化及難以確保人手的關係，決定退出。
而這兩國也是繼墨西哥、愛沙尼亞和俄羅斯之後，第4與第5個退出大阪關西世博的國家。
自見今天也透露，巴貝多與獅子山共和國則是新增的2個參展國。
共同社報導，阿根廷原本選擇自行與日本承包商簽約蓋展覽館的「方案A」。相關人士透露，負責營運大阪關西世博的日本國際博覽會協會（簡稱萬博協會），已經建議阿根廷採用其他方案以節省費用，不過交涉並未取得進展。
阿根廷也是第3個原本選擇「方案A」，最後決定退出大阪關西世博的參展國家。
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