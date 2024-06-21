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普亭訪越南 盼在亞太建立可靠安全架構

中央社／ 河內21日綜合外電報導

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨天在越南進行國事訪問期間表示，他希望在亞太地區建立一個「可靠的安全架構」。

路透社報導，普亭和北韓簽訂「全面戰略夥伴關係條約」的一天後前往越南，獲21響禮砲的軍禮接待，並接受兩名越南共產黨領袖的擁抱，還得到其中一人的大力讚揚。

越南國家主席蘇林（To Lam）稱普亭為世界「和平、穩定及發展」做出了貢獻。

普亭此行引發美國及其盟國的批評，認為普亭該遭唾棄，還說不該給他替俄烏戰爭辯護的舞台。

俄羅斯與越南就能源等問題簽訂協議，凸顯西方因俄烏戰爭對莫斯科祭出制裁後，俄國將重心轉向亞洲的策略。

俄羅斯媒體引述普亭所言，他說：「我們堅定致力於深化與越南的全面戰略夥伴關係，這依然是俄國外交政策的優先要務之一。」

塔斯社（TASS）引述普亭的話，稱俄羅斯和越南在亞太地區「發展可靠的安全架構」上有著共同利益。該架構的基礎是不使用武力、和平解決爭端、不容出現「封閉的軍事政治集團」。

根據塔斯社報導，普亭在此行尾聲的記者會上，指責北大西洋公約組織（NATO）在亞洲對俄羅斯製造安全威脅。

普亭在河內簽署的11項協議，重要性雖不如他和北韓簽訂具里程碑意義的「全面戰略夥伴關係條約」，但所到之處受到熱烈歡迎，對普亭來說仍是極佳的公關成就。

國際刑事法院（International Criminal Court, ICC）因普亭涉嫌在烏克蘭犯下戰爭罪而發出逮捕令，但他對這些指控一概否認。

俄羅斯 蒲亭 越南

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