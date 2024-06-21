日本首相官邸前傳車禍 財務省公務車輾斃行人肇逃翻車

位於日本東京都千代田區永田町的首相官邸外道路上，昨天下午發生一起致命車禍，1名財務省的委外企業員工駕駛財務省公務車輾斃1名行人，被東京都警視廳依現行犯逮捕。

朝日電視台報導，這起車禍發生地點可謂位在日本「政治中樞」，因為除了就在首相官邸旁邊之外，也位在國會議事堂南門前方，而內閣府、眾議院第一議員會館也座落在發生車禍的同一條路上。

時事通信社報導，駕車的男子肇事逃逸後，車輛在距離事發地點約200公尺處、首相官邸前的交叉路口右轉時翻覆，導致擋風玻璃碎裂，車輛嚴重受損。

東京都警視廳在車輛翻覆後，依過失駕駛致傷罪嫌現行犯，逮捕1名駕車的55歲男子。而這名男子也承認肇事，並宣稱「肇事後相當慌張」。

東京都警視廳說明，肇事男子是財務省委外企業的員工，當時駕駛的是財務省公務車。

這起車禍的死者是1名非營利組織的67歲工作人員，他是在過馬路時遭車輛撞擊，送醫後宣告不治。