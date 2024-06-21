教廷國務院長：教宗願立刻訪中 但目前無此條件

教廷國務院院長帕洛林（Pietro Parolin）昨天談到教宗訪問中國的可能性，他重申「中國若有任何開放，教宗就能立刻訪問中國」，不過他直言「就我看來，到目前為止，實現教宗這一願望的條件還不存在」。

對於屢遭質疑的梵中主教任命協議，帕洛林也透露，教廷正與北京當局談判「更好的落實方式」，預期今年底會再度續約。

帕洛林昨天出席在教廷宗座傳信大學（UniversitàUrbaniana）舉行的新書發表會，該書介紹第一位教廷駐華代表剛恆毅（Celso Costantini）的生平事蹟。帕洛林在會中接受媒體訪問，被問到教宗訪問中國的可能性，他直言現階段此一條件不存在。

教宗方濟各（Pope Francis）上任後曾多次表達有意訪問中國，他在2017年接受西班牙國家報專訪時即曾表示，他只要接到北京邀請，就會立刻去中國訪問。2019年，教宗也曾三度向媒體表示，中國是他的夢想，他想訪問中國，他願與中國國家主席習近平以「任何時間、任何地點、任何形式」會晤。

不過中國迄今對教宗訪問未有正面「開放」回應，一位旅義梵中關係專家向中央社表示，帕洛林向來是教廷內推動梵中關係的樂觀派，他直言現階段條件不存在，顯示時機確實尚未成熟，中國政府對於教宗訪問可能給中國社會掀起的衝擊，包括高談自由人權等基本價值，恐怕仍心存忌憚。

教廷近來多次向中國遞出橄欖枝，除了帕洛林昨天重申教宗訪問中國的意願，教宗19日也在廣場公開接見後脫稿呼籲，大家為中國人民禱告。帕洛林5月接受媒體訪問時另表示，教廷希望在北京設立辦公室。

對於部分媒體擔憂教廷可能因為親中而「拋棄台灣」，梵中專家表示，台梵互動良好、關係深厚，外媒關注教宗19日脫稿為中國人民禱告，但其實教宗同日也特別問候祝福了台灣。

根據駐教廷大使館臉書資訊，高雄教區總主教劉振忠19日也有率團參加教宗在廣場的公開接見，還獲安排坐在神職人員席第一排，在公開接見結束後，劉振忠由禮賓官引導趨前向教宗握手致意，台灣朝聖團也被特別介紹給教宗認識。

駐教廷使館臉書指出，劉振忠向教宗表達自己來自台灣高雄教區，請教宗為10月將在高雄舉辦的「全國聖體大會」降福；教宗聽到後神情非常愉悅，感謝來自台灣的祝福，並表示將為台灣人民及聖體大會祈禱。教宗在公開接見結束前，特別以義大利語問候來自台灣、澳洲、印度、菲律賓及韓國等國朝聖團。

梵中專家另舉例，梵蒂岡新聞網昨天報導，教宗與幾位亞洲大學生視訊對話，其中參加者也包括來自台灣輔仁大學的學生，視訊影片畫面還出現了中華民國國旗。

梵中專家表示，教宗方濟各對於梵中關係發展的首要目標，是促進宗教自由，使中國教友過正常信仰生活，但教宗日漸年邁，最近教廷連續向中國喊話，似乎顯示教廷對推進中國開放有「急迫感」，但中國走向開放也符合台灣的利益，毋須解讀為教廷有意拋棄台灣。