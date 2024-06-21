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北約最高 波蘭國防預算占GDP4.12%

中央社／ 華沙21日專電

北大西洋公約組織（NATO）本週公布成員國的國防預算波蘭的國防預算占國內生產毛額（GDP）4.12%，高於北約設定的2%目標，成為北約成員中國防支出最高的國家。

波蘭去年的國防支出占GDP3.92%，是占比最高的北約成員，今年則增加至4.12%。今年在波蘭之後，依序為愛沙尼亞（3.43%）、美國（3.38%）、拉脫維亞（3.15%）和希臘（3.08%）。支出最低的將是西班牙（1.28%）、斯洛維尼亞（1.29%）、盧森堡（1.29%）和比利時（1.30%），比利時為北約總部所在地。

在2023年的大選之後，波蘭的新執政聯盟保持了之前執政黨法律正義黨（PiS）的承諾，將國防支出增加至4%。波蘭2024年的國防支出估計為350億美元，是北約第五高，僅次於美國（9680億美元）、德國（980億美元）、英國（820億美元）和法國（640億美元）。

過去法律正義黨執政時採購許多坦克、戰鬥機、火箭砲發射器以及防空系統等。新政府則是承諾將投資100億波蘭幣（約25億美元）來鞏固波蘭東部邊境。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）曾表示，北約是一個防禦聯盟，必須對俄羅斯的侵略「做出明確且勇敢的反應」，呼籲北約成員國應把國防開支提高到GDP的3%。

北約 國防預算 波蘭

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