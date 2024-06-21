與白俄羅斯邊境危機再起 波蘭設禁區阻非法移民

波蘭政府12日通過法規，將在白俄羅斯與波蘭間成立禁區，禁止未經授權的人進入波蘭邊境200公尺以內，但有部分地區為2公里。

上個月，波蘭一名士兵在試圖阻止一群民眾從白俄羅斯強行越境時，被非法移民用刀刺傷，因傷勢過重在6月6日死亡。波蘭政府隨即於6月12日通過法規。

波蘭波德拉斯基邊防警衛隊（POSG）負責監測和保護與白俄羅斯邊界。POSG的統計報告中指出，今年5月約有7100人嘗試越境，去年同月為1900人，2022年5月只有913人。

越境人數不但增加，且有開始使用暴力的傾向，會向波蘭士兵投擲石頭甚至刀器等。5月這起事件是首次針對波蘭士兵襲擊。

波蘭國防部長柯席尼亞克－卡密希（WładysławKosiniak-Kamysz）說，過去白俄羅斯當局將婦女和兒童引向邊境，現在則是採取派遣「暴徒團體」攻擊波蘭士兵。

波蘭外交部長席科斯基（Radosław Sikorski）指出，幾乎所有目前被拘留在邊境的人都有俄羅斯簽證。這些非法移民主要來自中東、亞洲和非洲，他們在白俄羅斯和俄羅斯當局的幫助下試圖穿越邊境。