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南海局勢緊張！美駐中大使伯恩斯：美中更繁頻對話 避免引爆衝突

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國駐中國大使伯恩斯本周稍早接受BBC訪問時說，美中正更繁頻對話，以避免南海衝突。美聯社
美國駐中國大使伯恩斯本周稍早接受BBC訪問時說，美中正更繁頻對話，以避免南海衝突。美聯社

菲律賓和中國近期在南海緊張局勢升溫，美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）本周稍早接受BBC訪問時說，美中正更繁頻對話，以避免南海衝突。

伯恩斯表示，美中對南海、台海等熱點議題仍有分歧，美中兩軍在南海和台海的行動非常接近，但美方不想發出錯誤的訊號。

他說，誤解恐導致衝突，美方最不想發生事故，認為中美增加兩軍溝通對美國很重要。稱美方非常關注中方干預美國11月大選的可能，已警告中方不要這樣做。

中國國家主席習近平去年11月訪美時，曾表示希望未來5年，吸引5萬名美國學生到中國交流學習。但伯恩斯批評部分中國官員未認真看待此事，指自中美領袖在舊金山市會晤後，中國當局先後61次阻止中國公民參與美國大使館的外交活動，認為相關做法難以增進美中人民交流。

至於俄烏戰事，伯恩斯指，中國在這場戰爭中並非中立，明顯支持俄羅斯侵略烏克蘭，又指有「數以萬計」中國企業支持俄羅斯，美方正準備實施更多制裁。

伯恩斯 南海 美國

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