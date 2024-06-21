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西班牙國王登基10週年 王室開通IG帳號貼近年輕人

中央社／ 馬德里20日專電
西班牙國王菲利佩六世 歐新社
西班牙國王菲利佩六世 歐新社

西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）19日登基滿10週年，慶祝行程滿檔，他在演說時不忘強調西班牙憲法價值。為更貼近年輕世代，王室並於20日宣布開通社群平台Instagram（IG）帳號。

根據西班牙「國家報」（El País），西班牙國王菲利佩六世登基10週年的慶祝活動從早排到晚，包括閱兵典禮、公開演說、授勳儀式、正式午宴、藝廊參訪、戶外音樂會等。

除了因涉貪流亡海外的前國王璜．卡羅斯一世（Juan Carlos）以外，王室成員包括王后雷蒂西亞（Reina Letizia）、蕾歐諾兒公主（PrincesaLeonor）、蘇菲亞公主（Princesa Sofía）都陪同出席，一路展現親民作風。

適逢西班牙社會撕裂、政治趨於兩極化、加泰隆尼亞大選後左派政黨正在醞釀協議以籌組政府的關鍵時刻，菲利佩六世19日上午在王宮進行演說時，一如他過去一年來每次發言，再度重申「尊重憲法的民主價值」、「捍衛西班牙人的團結統一」，並強調王室對於「政治體系的穩定和社會的凝聚力」有所貢獻。

菲利佩六世表示，他一直堅持、並將永遠堅持西班牙憲法與其價值。他說，「服務、承諾和責任，是我作為國王的3大工作價值支柱。」

一整天滿滿的慶祝活動中，最讓菲利佩六世驚訝的是午宴上兩位年輕公主的驚喜祝酒。她們在未事先告知的情況下走向麥克風致詞，首先聲明她們很抱歉「偷偷來」，但她們也有話想說。

蕾歐諾兒公主和蘇菲亞公主對在場賓客表示，這10年來她們從父母親身上學得，身為王室成員對於所有西班牙人的承諾為何，以及王室的價值、對社會的用途與服務的目的。

20日上午，在開通社群平台X帳戶的10年後，西班牙王室更宣布開通社群平台IG帳戶，以加強向年輕公民溝通、宣傳王室的公務活動和工作內容，首2則貼文正是前一天菲利佩六世登基10週年慶祝活動的照片和影音。

「國家報」表示，西班牙王室透過社群平台IG帳戶的開通，向「現代化」招手，也為將來的世代傳承做準備。

Instagram 王室 社群 西班牙

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