麥加朝聖者增至逾千人熱死！近半數「未正式登記」釀致命悲劇
沙烏地阿拉伯伊斯蘭聖城麥加（Mecca）14日起展開朝覲儀式，但超過攝氏50度的極端高溫已奪走許多朝聖客的命，法新社統計本次朝覲已逾1000人不堪高溫熱死，死者數恐持續增加。
衛報報導，一名阿拉伯外交官表示，截至20日埃及死者已有658人，其中多達630人並未正式登記朝覲。未具正式朝覲資格的穆斯林無法進入附帶空調的帳篷休憩。
大約10國報告稱，朝聖活動釀成1081人死亡。朝覲是穆斯林「五功」之一，身體健全的穆斯林一生必定親赴麥加朝覲一次。朝覲的時間由伊斯蘭陰曆決定，今年恰逢沙國炎熱夏季。
除了埃及，約旦、印尼、伊朗、塞內加爾、突尼斯、伊拉克等穆斯林國家當局均向法新社證實有穆斯林在麥加死亡，但暫未具體說明死因。
沙國國家氣象中心報告指出，麥加禁寺本周最高溫達到攝氏51.8度。沙國上個月發表的一項研究稱，該地區氣溫每10年上升攝氏0.4度。
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