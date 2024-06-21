普亭訪越南 聚焦三議題

俄羅斯總統普亭20日抵達河內，會晤越南領導人，此行將與越南高層就俄烏戰爭、軍火輸出與經貿往來等議題，進行磋商。這是他這趟亞洲行的最後一站，前一天已與北韓締結防禦條約。

路透報導，越南是普亭自今年5月開啟第五個總統任期以來，繼中國大陸和北韓之後訪問的第三個國家，此行他會見了越南共產黨總書記阮富仲、國家主席蘇林和總理范明政。

不過美國駐河內大使館發言人本周表示：「任何國家都不應該給普亭提供一個平台，來宣傳他的侵略戰爭，否則就會讓他的暴行正常化」。美國總統拜登與中國國家主席習近平，近月來皆相繼訪問越南，以深化雙邊關係。

國際危機組織（ICG）亞洲計劃副主任黎依芯（Huong Le Thu） 表示，當前俄羅斯因侵略烏克蘭而遭到國際制裁，因此接待普亭到訪，將考驗越南的多方押寶策略能維持多久，以及其他大國是否仍願買單。