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譴責俄朝協定 南韓放話考慮供烏武器

聯合報／ 編譯羅方妤梁采蘩／綜合報導

北韓與俄羅斯在兩國峰會後宣布簽署全面戰略夥伴關係協定。南韓政府二十日對此發表聲明，除了強烈譴責，更揚言將重新考慮向烏克蘭提供武器。

韓聯社報導，南韓政府就俄朝簽署新條約的應對方案進行討論後，由總統府國家安保室室長張虎鎮發表這項聲明，對俄朝加深軍事與經濟合作表達擔憂。

聲明中提到：「（俄朝）雙方都曾經率先發起過侵略戰爭，致使韓戰和烏克蘭戰爭爆發，卻幻想國際社會將率先對其發起攻擊而承諾軍事合作。這是當事方違背國際社會責任和準則的詭辯，實屬自相矛盾。」

聲明指出，俄羅斯身為聯合國安理會常任理事國，曾主導對北韓制裁決議，現在卻違反決議援助北韓，對南韓國家安全構成威脅，也為韓俄關係帶來負面影響。鑑於俄朝這項協議，南韓將加強與美國和日本的安全合作。此外，南韓還將考慮重新研討向烏克蘭提供武器的方案。

美聯社報導，南韓武器出口量日益增加，在美國支持下擁有裝備精良的軍隊，響應美國對俄經濟制裁的同時，還向烏克蘭提供人道援助。但南韓並未直接供應軍備給烏克蘭，因為其長期政策是不向積極參與衝突的國家提供武器。如今因為俄朝簽署新條約，可能促使首爾改變立場。

俄羅斯 南韓 烏克蘭

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