普亭、金正恩低調走近 憂觸怒北京

俄羅斯總統普亭十九日在平壤與北韓領導人金正恩簽訂全面戰略夥伴關係協定。北韓中央通信社二十日報導，北韓與俄羅斯同意，如有一方面臨武裝侵略，另一方將提供所有可用的軍事援助。英國廣播公司（ＢＢＣ）分析，普亭與金正恩就在中國門口展現友誼，但雙方都小心翼翼避免觸怒北京。

韓聯社報導，條約內容寫道：「如果兩國其中一方因個別或數個國家的武裝侵略而處於戰爭局勢，另一方應根據聯合國憲章第五十一條，並按照朝鮮民主主義人民共和國與俄羅斯聯邦法律，立即動用其擁有的一切手段提供軍事與其他援助。」

峰會結束後，金正恩宣布北韓與俄羅斯的關係升級到「聯盟等級」。但普亭沒有直接將這段關係定義為聯盟。至於這類條約是否可視為共同防禦條約，各界的意見仍有分歧。

ＢＢＣ分析，對於北韓及俄羅斯來說，中國都是重要貿易來源；即使普亭讚揚與金正恩之間有著「堅實友誼」，卻明白兩國關係其實有其限制，而這個限制就是中國大陸領導人習近平。

跡象顯示，習近平並不樂見俄羅斯與北韓結盟。根據媒體報導，北京曾勸普亭，五月訪問中國之後不要接著訪問北韓，中方似乎不喜歡北韓被納入普亭訪中行程可能帶來的外界觀感。

習近平已經面臨來自美國、歐盟壓力，要求減少對莫斯科援助，停止出售讓俄軍用在攻擊烏克蘭的零件。習近平無法忽略這些警告，因為北京需要外國觀光客及投資，好振興疲弱的經濟，並讓中國保住全球第二大經濟體的地位。

到目前為止，中國一直為金正恩發展核武提供政治掩護，多次在聯合國出手為北韓擋下美國發起的制裁。然而，習近平並不希望看到野心勃勃的金正恩。平壤的武器測試讓日本與南韓放下歷史成見，與美國共同達成防衛協議。緊張情勢升高時，美國軍艦則在太平洋海域出沒，引發習近平對於美日韓形成「東亞北約」的憂慮。

與北韓簽訂防禦條約後，普亭廿日抵達這次亞洲行的最後一站越南進行國是訪問。行前普亭在越共「人民報」投書，讚揚這個東南亞共產國家支持「以務實方式處理（烏克蘭）危機」，讚許越南在烏克蘭戰爭的「平衡」立場。