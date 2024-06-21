脫歐大將搶票 分裂保守黨票倉

英國脫歐大將、右派民粹分子法拉吉六月初宣布，在選戰中重返政壇第一線，似乎終於讓他擔任領袖的英國改革黨闖出名號，可能分裂中間偏右選民，讓執政的保守黨前景雪上加霜。

YouGov近期一份民調顯示，英國改革黨領先保守黨一個百分點，實際上代表兩黨的民調基本上旗鼓相當。根據十九日的三份選情預測，YouGov預測英國改革黨將贏得五席；Savanta預測英國改革黨一席未得；More In Common未發布該黨議席數。

因為英國採用領先者當選制，代表英國改革黨可以在全國各地獲得數百萬張選票，但不會贏得任何個別議席。就下議院議席數而論，不太可能發生英國改革黨在大選打敗保守黨的情況。

但得票率可以在支配哪一黨當選上發揮作用。YouGov本次預測保守黨議席數，比兩周前的上次模型減少約三十二席。根據媒體整理圖表，這段期間，英國改革黨的得票率在大多數保守黨預測將落敗的選區均有增加。

雖然假定英國改革黨的所有選民本來會投給保守黨並不精確，研究實際上也顯示，如果英國改革黨未在他們選區提名候選人，只有三分之一的選民將投給保守黨，但這些選區中，英國改革黨得票率增加時，保守黨得票率就會下降。

YouGov在二○二三年進行的一項民調顯示，約三分之一的選民繼續支持英國脫歐，配合政府的支持度跳水，可看出心懷不滿的保守黨脫歐支持者轉投英國改革黨的趨勢。

所以，英國改革黨的運勢在短短幾周期間出現明顯的變化，顯示法拉吉效應確實存在，對保守黨是真正的肉中刺。諷刺的是，這將有助工黨與自民黨在許多角逐的議席取勝。