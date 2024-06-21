英大選民調：蘇納克恐丟議員席位

英國十九日出爐的三份民調預測，蘇納克首相率領的執政保守黨將於七月四日大選吞下破紀錄的慘敗，工黨則會在失去政權十四年後，輕鬆贏得大幅度的多數優勢；蘇納克本人恐成為有史以來第一位輸掉議員席次的在位首相。

路透報導，目前多數民調顯示，按全國得票比例，施凱爾帶領的在野工黨領先蘇納克的保守黨約二十個百分點。根據YouGov民調，工黨有望在多達六百五十席的下議院贏得四二五席，這已是黨史上贏得最多的席位數；Savanta民調甚至預估工黨獲得五一六席；More In Common估工黨獲得四○六席。

相較之下，YouGov預測保守黨落在一○八席，Savanta的預測僅五十三席，More In Common則估一五五席。Savanta政治研究總監霍普金斯表示，該機構的預測將工黨帶向「歷史性多數」的方向。

三家民調業者採用「多層次貝氏定理估計模型搭配分層加權」（ＭＲＰ）調查，利用選民的年齡、性別、教育和其他變數，預測每個選區的結果。ＭＲＰ民調過去成功預測二○一七年英國大選的結果。

三份預測基本上符合之前預測工黨勝選的調查，但顯示保守黨敗選可能比先前想像的更糟。YouGov本次預測保守黨議席數，比兩周前的民調減少約三十二席。Savanta和YouGov也都預測，曾出過邱吉爾與柴契爾等名相的保守黨，有可能在近二百年的參選史中，留下最低的席位數紀錄。

每日電訊報公布的Savanta民調指出，蘇納克甚至可能失去自己在英格蘭北部的議席，成為第一位輸掉議員席次的在任首相；蘇納克的選區曾被視為保守黨鐵票區，但選情目前陷入膠著。同時，三份調查均預測，財相韓特在內的數名大臣級議員都有可能會敗選。

蘇納克承認，因為上台超過十年，黨內動盪與醜聞有時占據主要地位，選民對他與保守黨十分不滿，近日的其他民調也呈現了嚴峻形勢。一位民調專家預測，保守黨將面臨「選舉滅絕」。