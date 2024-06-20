東京都知事候選人最老95歲 海報公布欄被轉售做廣告

東京都知事選舉候選人今天截止登記，共56人參選，創史上新高。候選人有現任與前任市長、前國會議員等專業政治人士，也有牛郎、AI（人工智慧）工程師、網路喜劇演員、網紅等政治素人，年紀最大的已95歲。

這次之所以「參選爆炸」，是因政治團體「保護國民防止NHK傷害黨」（簡稱N國黨）爆量提名24人，意圖占領海報公布欄。他們原本計劃提名30人，通過審查的有24人。

「日本放送協會」（NHK）是根據「放送法」成立的公共廣播機構。依規定，安裝信號接收設備的民眾必須與NHK簽訂收看合約並支付費用，NHK會派人上門訂契約，只要家裡有電視，不管看不看都必須繳交，N國黨就是為了抵制這項制度而生的政黨。

N國黨黨魁立花孝志今天與24名候選人在東京都廳前發表演說。他說：「我們為什麼要這麼做？為的就是想要守護國民免受NHK侵害。」

N國黨這次推出海量候選人是為了「占領海報公布欄」，只要捐款給他們，就可以在東京都內約1萬4000處地點設置的公設競選海報公布欄中、N國黨所分配到的欄位內任意張貼自己喜歡的海報。

立花表示：「YouTuber想要宣傳自己也可以，想要替喜歡的牛郎、陪酒女宣傳，或是貼小狗、小貓的照片也行。」他說，因為認為這些公布欄根本是在浪費納稅人的民脂民膏，才推出這項計畫。在每個公布欄張貼海報（24張）的費用從2萬5000日圓（約新台幣5097元）起跳。

儘管有人認為架設海報公布欄浪費公帑，日本政府總務省選舉課表示，根據公職選舉法，選舉管理委員會必須設置公布欄，供候選人張貼海報。無論候選人是否張貼，都必須依據候選人數設置公布欄。

為了避免胡亂參選，東京都知事選舉每名候選人的保證金為300萬日圓，如果得票數不到有效選票的10%，保證金會被沒收。N國黨的24人共繳交7200萬日圓保證金，若以2萬5000日圓一處計算，只要賣出1萬4000處公布欄當中的2880處，就可以回本。

東京放送電視台（TBS）報導，早稻田大學教授日野愛郎說：「目前的情況是，沒有法律明文禁止，但不得不說，他們轉售投入稅金製作的選舉海報公布欄，已經違法公職選舉法的理念。」

除了目標明確的N國黨之外，候選人當中還有即將滿96歲的發明家、被稱為「中松博士」的中松義郎。他因為有大約4000項發明而知名，曾7度參選東京都知事，全數落選。

2014年選舉後，中松因為考慮自身健康，以及在海外的大學授課而沒有再選，不過今年因為「忍受不了政治現狀」而第8度參選。他在1991年曾穿著帶有彈簧的「飛鞋」競選而引發話題，這次預料也會打一場「發明選戰」。

生日在6月26日的中松即將滿96歲，如果當選東京都知事，將會在任期中迎接百歲生日。他說：「我不是老，而是比誰都更有經驗。」

其他特殊的候選人還有41歲的遊戲創作家暇空茜，她是一名在社群平台X擁有超過26萬粉絲的網紅。她主張要「以數位方式讓東京都變得更有趣」，以及「拒絕所有政治獻金」。