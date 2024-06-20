快訊

PLG／國王登頂 林書豪、林書緯實踐兄弟奪冠美夢

兩方爭吵數周了！傳黃仁勳為1事嚴管自家晶片 大客戶微軟超不爽

大陸海警於南海揮舞刀斧 菲律賓海軍：極大克制堅持專業

中央社／ 新加坡20日專電
大陸海警人員對菲律賓海軍船隻揮舞刀斧，南海局勢升溫。歐新社
大陸海警人員對菲律賓海軍船隻揮舞刀斧，南海局勢升溫。歐新社

中國海警人員對菲律賓海軍船隻揮舞刀斧，南海局勢升溫。菲律賓軍方表示，儘管遭到挑釁，菲軍仍表現極大克制，堅持專業精神並遵守正確行為；感謝日本自衛隊統合幕僚長吉田圭秀表示與菲律賓站在一起。

中國與菲律賓17日在南海仁愛暗沙附近爆發衝突，馬尼拉最新公布的影片顯示，中國海警人員對菲律賓海軍船隻揮舞刀斧和其他武器。

菲律賓武裝部隊（Armed Forces of the Philippines）今天在臉書（Facebook）發文表示，菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）與日本自衛隊統合幕僚長吉田圭秀視訊通話，吉田圭秀表示自衛隊永遠與菲律賓武裝部隊站在一起，並將和菲律賓等理念相近國家深化合作。布勞納說，感謝日方支持，日本是最早支持譴責中國海警行徑的國家之一。

隨後，菲律賓武裝部隊再發文附上影片，表示中國海警以暴力和恐嚇手段損壞菲律賓船隻，並嚴重傷害菲律賓人員，「儘管遭到挑釁，我們的士兵仍表現出極大的克制，堅持專業精神並遵守該地區的正確行為」。

2艘菲律賓海軍充氣船17日前往仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）執行補給任務時，遭到中國海警超過8艘汽艇一再衝撞，甚至登船奪走槍枝、導航設備和補給品。數名菲國海軍人員因此受傷，其中1人失去右手拇指。

法新社報導，在菲律賓軍方公布的衝突影片中，可看到一名中國海警站在一艘船的甲板上揮舞著斧頭。另一段影片顯示中國海警用棍棒猛力重擊菲律賓充氣船，還有人用刀戳刺充氣船。

北京堅稱中國海警在衝突期間表現「專業克制」，並稱沒有對菲方人員「直接採取措施」。

影片 海軍 菲律賓

延伸閱讀

菲律賓公布衝突影片！大陸海警揮舞刀斧威脅 菲方人員遭砍右手拇指

南海仁愛礁爆衝突 中「大刀隊」槓上菲海軍

【Daily Podcast】南海衝突：菲律賓要求中國賠償登船事件損失／中國愛吃榴槤造就東南亞的「榴槤富豪」

中國海警新規上路與菲律賓海上爆衝突 外交部籲和平解決

相關新聞

大陸海警於南海揮舞刀斧 菲律賓海軍：極大克制堅持專業

中國海警人員對菲律賓海軍船隻揮舞刀斧，南海局勢升溫。菲律賓軍方表示，儘管遭到挑釁，菲軍仍表現極大克制，堅持專業精神並遵守...

民調顯示英國執政黨將在大選中慘敗 首相本人可能議席不保

【彭博】-- 周三的三項主要民調結果顯示，英國首相蘇納克領導的保守黨在7月4日大選中可能接近全軍覆沒，有一項民調甚至預測蘇納克本人在議會的席位也會丟掉。Savanta和Electoral Calculus為《每日電訊報》進行的席位分析發現，保守黨在下個月的投票中可能只贏得53席，對於這個有190年歷史的政黨來說是歷史最差成績。

唯一對手退出！荷蘭總理呂特將接棒北約秘書長 史托騰柏格於10月結束任期

在唯一的競爭對手、羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）20日退出角逐後，荷蘭總理呂特將成為北約組織的下一...

極端高溫下朝覲 法新：麥加朝聖死亡人數破千

伊斯蘭教年度盛事麥加「朝覲」（Hajj）在極端高溫下舉行，根據法新社統計資料，朝聖者死亡人數今天累計超過1000人，其中...

蒙特內哥羅南部爆炸至少2死3傷 疑為犯罪集團成員

蒙特內哥羅警方表示，南部山區城市切提涅（Cetinje）今天早上發生一起爆炸事件，造成至少2人死亡、3人受傷。有媒體指出...

氣候變遷持續發威 研究：美墨和中美洲發生極端高溫可能性增35倍

英國BBC報導，科學家表示，人為造成的氣候變遷導致最近席捲美國、墨西哥及中美洲致命高溫發生的可能性增至35倍。世界氣候歸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。