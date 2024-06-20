大陸海警於南海揮舞刀斧 菲律賓海軍：極大克制堅持專業

中國海警人員對菲律賓海軍船隻揮舞刀斧，南海局勢升溫。菲律賓軍方表示，儘管遭到挑釁，菲軍仍表現極大克制，堅持專業精神並遵守正確行為；感謝日本自衛隊統合幕僚長吉田圭秀表示與菲律賓站在一起。

中國與菲律賓17日在南海仁愛暗沙附近爆發衝突，馬尼拉最新公布的影片顯示，中國海警人員對菲律賓海軍船隻揮舞刀斧和其他武器。

菲律賓武裝部隊（Armed Forces of the Philippines）今天在臉書（Facebook）發文表示，菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）與日本自衛隊統合幕僚長吉田圭秀視訊通話，吉田圭秀表示自衛隊永遠與菲律賓武裝部隊站在一起，並將和菲律賓等理念相近國家深化合作。布勞納說，感謝日方支持，日本是最早支持譴責中國海警行徑的國家之一。

隨後，菲律賓武裝部隊再發文附上影片，表示中國海警以暴力和恐嚇手段損壞菲律賓船隻，並嚴重傷害菲律賓人員，「儘管遭到挑釁，我們的士兵仍表現出極大的克制，堅持專業精神並遵守該地區的正確行為」。

2艘菲律賓海軍充氣船17日前往仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）執行補給任務時，遭到中國海警超過8艘汽艇一再衝撞，甚至登船奪走槍枝、導航設備和補給品。數名菲國海軍人員因此受傷，其中1人失去右手拇指。

法新社報導，在菲律賓軍方公布的衝突影片中，可看到一名中國海警站在一艘船的甲板上揮舞著斧頭。另一段影片顯示中國海警用棍棒猛力重擊菲律賓充氣船，還有人用刀戳刺充氣船。

北京堅稱中國海警在衝突期間表現「專業克制」，並稱沒有對菲方人員「直接採取措施」。