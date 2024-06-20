唯一對手退出！荷蘭總理呂特將接棒北約秘書長 史托騰柏格於10月結束任期

在唯一的競爭對手、羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）20日退出角逐後，荷蘭總理呂特將成為北約組織的下一任秘書長。

金融時報報導，呂特早就獲得美國支持。華府向其他盟邦施加壓力，以在7月的領導人峰會前達成協議，並在俄烏戰爭持續激烈進行之際避免不穩定。

羅馬尼亞國防委員會在聲明中表示，約翰尼斯告知北約盟國，自己不再是候選人；羅馬尼亞國防委員會稱支持呂特。

呂特本周稍早跟匈牙利總理奧班達成協議，給予布達佩斯選擇退出北約支持烏克蘭的活動後，獲得了其餘拒不合作成員國的匈國和斯洛伐克支持，將接替自2014年就一直管理北約，任期已四度延長的史托騰柏格。史托騰柏格的任期於10月1日結束。

北約大使預計將在下周正式照例批准，他們會在名為「院長咖啡」（dean’s coffee）的傳統聚會進行非正式碰面；「院長」是指任期最長的駐北約大使，目前是克羅埃西亞的諾比洛（Mario Nobilo），他將在會上確認呂特取得共識。