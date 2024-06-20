極端高溫下朝覲 法新：麥加朝聖死亡人數破千
伊斯蘭教年度盛事麥加「朝覲」（Hajj）在極端高溫下舉行，根據法新社統計資料，朝聖者死亡人數今天累計超過1000人，其中逾半數未向沙烏地阿拉伯官方登記朝覲。
法新社報導，今天通報的新死亡案例包括58名埃及朝聖者，根據沙烏地阿拉伯外交人員，埃及累計有658人死亡，其中630人未向沙國政府登記朝覲。
總共約有10個國家通報本國人在今年麥加朝覲中死亡，死亡人數累計至1081人。
統計資料來自這些國家的官方聲明，或該國負責回應相關事務的外交人員。
來自世界各地大約180萬人參加為期數天、以戶外為主的朝聖活動，許多人年邁體弱。沙烏地阿拉伯今年夏季炎熱，當地伊斯蘭教聖城麥加（Mecca）本月17日氣溫飆至攝氏51.8度。
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