羅馬尼亞總統退選 荷蘭總理將成北約新秘書長

在角逐下屆北大西洋公約組織秘書長的競爭中，荷蘭總理呂特的唯一對手羅馬尼亞總統約翰尼斯今天宣布退出，呂特於是在北約面臨關鍵時刻之際勝出。

羅馬尼亞國防最高委員會（Supreme Council ofNational Defense）今天表示，總統約翰尼斯（KlausIohannis）正式宣布退出競逐北約（NATO）秘書長職位，且羅馬尼亞支持呂特出任該職。

北約32個成員國預計接下來幾天正式任命57歲政壇老將呂特（Mark Rutte）擔任秘書長，好讓他在現任秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）於10月1日結束任期後接任。

即將卸任總理的呂特將在西方盟邦面臨危機之際接掌北約，俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭持續拖延，而美國前總統川普（Donald Trump）奮力爭取11月重返總統大位。

呂特的執政聯盟於去年垮台後，他便宣布競逐北約秘書長一職。堅定聲援烏克蘭的呂特迅速獲得美國、英國、法國及德國重量級人物支持。

然而，呂特必須運用自己擔任荷蘭總理近14年來累積的所有外交技巧，好說服以土耳其及匈牙利為首的頑固北約成員。