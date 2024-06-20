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氣候變遷持續發威 研究：美墨和中美洲發生極端高溫可能性增35倍

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
墨西哥東部維拉克魯茲州一名女子5月21日手持摺扇阻擋烈日。路透
墨西哥東部維拉克魯茲州一名女子5月21日手持摺扇阻擋烈日。路透

英國BBC報導，科學家表示，人為造成的氣候變遷【氣候變遷】氣候變遷（Climate Change）是指氣候在一段時間內的波動變化，近年對氣候變遷討論最多的是有關產業政策對當代氣候的影響，尤其是全球暖化問題。由於大氣和海洋中二氧化碳等溫室氣體過量，溫室效應導致全球溫度升高，並引發乾旱、洪災、熱浪等各種極端天氣，氣候變遷也改變了自然生態，造成海平面上升、海洋酸化、資源短匱，乃至使得農產歉收，帶來糧食危機。導致最近席捲美國墨西哥及中美洲致命高溫發生的可能性增至35倍。世界氣候歸因組織（WWA）研究5月至6月初氣溫過熱的現象，當時美國熱浪主要集中在西南部州分，包括加州、內華達州和亞歷桑納州。在這段期間，墨西哥的極端高溫也奪走許多人的生命。

專家表示，由於氣候變遷，熱浪等極端天氣事件變得更加頻繁且劇烈。荷蘭皇家氣象研究所科學家平托（Izidine Pinto）表示：「我們的研究結果應被視為我們的氣候正升高至危險程度的另一項警告。由於氣候變遷，美國、墨西哥和中美洲愈來愈頻繁出現可能致命和破紀錄的高溫。只要人類向大氣排放化石燃料產生的氣體，天氣只會變得更熱—弱勢族群會繼續死亡，生活成本會持續增加。」

WWA的研究關注美國西南部和墨西哥，以及瓜地馬拉、巴西、薩爾瓦多和宏都拉斯等出現危險高溫的地區。科學家表示，氣候變遷使該地區在6月連續最熱的五天期間溫度提高攝氏1.4度。紅十字會氣候中心拉丁美洲和加勒比海城市顧問卡琳娜．伊斯奎爾多（Karina Izquierdo）表示：「氣溫每升高一度，就有更多人面臨危險高溫。」

不過，BBC指出，這類歸因研究還需要一段時間才能完成，因此科學家目前判斷氣候變遷在近期從美國中部拓展至東北部到加拿大的熱浪中發揮多少作用，還為時過早。

墨西哥 氣候變遷 熱浪 科學家 美國 高溫

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