快訊

覆議案決戰倒數！青鳥行動聚集立法院外聲援 晚間空拍人潮曝光

男乘客一登機就開始睡…2小時後醒來看見所在地超傻眼 爆笑反應全被錄

南海爭端不斷惡化！大陸登掠菲國海軍船 學者警告：可能被視為戰爭行為

中央社／ 香港20日綜合外電報導
菲律賓與中國日前在南海爆發衝突，菲方指控中國海警用刀斧等利刃武器發動「野蠻襲擊」。圖／擷自X
菲律賓與中國日前在南海爆發衝突，菲方指控中國海警用刀斧等利刃武器發動「野蠻襲擊」。圖／擷自X

菲律賓與中國日前在南海爆發衝突，菲方指控中國海警用刀斧等利刃武器發動「野蠻襲擊」，不斷惡化的菲中爭端出現重大升級，恐將美國捲入另一場全球衝突。

2艘菲律賓海軍充氣船17日前往仁愛暗沙（SecondThomas Shoal）執行補給任務時，遭到中國海警乘超過8艘汽艇一再衝撞，甚至登船奪走槍枝、導航設備和其他補給品。數名菲國海軍人員因此受傷，其中1人失去右手拇指。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，菲律賓軍方最新公布的影片顯示，中國海警人員對菲國軍人揮舞刀斧和其他武器，甚至劈砍、戳刺菲方充氣船，馬尼拉稱這是「明目張膽的侵略行為」。

衝突最新影片拍下的景象，為長期醞釀的緊張局勢標誌一個新分水嶺。中國採取更公開的新侵略戰術，分析師指出，似是蓄意測試菲律賓及其主要防衛盟邦美國會如何回應。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S.Rajaratnam School of International Studies）研究員許瑞麟（Collin Koh）表示，中國海上執法人員登上菲律賓海軍船隻是史無前例的事件。

許瑞麟說：「它們或許是充氣船，但這並未改變它們是菲律賓海軍船隻的事實，根據國際法，它們享有我們所謂的主權豁免。這非常危險，因為真要說的話，這甚至可能被視為『戰爭行為』。」

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr）透過聲明譴責：「只有海盜才會做這種事。只有海盜才會登船偷竊，然後摧毀船隻、設備和財物。」

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）高級國防分析師葛羅斯曼（Derek Grossman）表示，菲律賓公布的影片「清楚顯示中國攻擊菲軍資產」，根據華府與馬尼拉的「菲美共同防禦條約」，這將觸發共同防禦義務。

葛羅斯曼說：「不過實際上，在美國軍事干預前，菲律賓自己得先展開行動以啟動（共同防禦）。」

許瑞麟強調，中國正試圖測試菲美以「找出紅線的確切位置」。

許瑞麟說：「他們想要看看，美國願在多大程度上履行對菲律賓人的安全保證。當然，我不認為北京笨到不曾考慮所有這些行動可能促使局勢升級，但我相信他們最後決定要冒這個風險。」

海軍 美國 菲律賓 馬尼拉

延伸閱讀

菲律賓公布大陸海警刀斧威脅影片 北京嗆「顛倒黑白」籲停止挑釁

菲律賓公布衝突影片！大陸海警揮舞刀斧威脅 菲方人員遭砍右手拇指

南海仁愛礁爆衝突 中「大刀隊」槓上菲海軍

【Daily Podcast】南海衝突：菲律賓要求中國賠償登船事件損失／中國愛吃榴槤造就東南亞的「榴槤富豪」

相關新聞

南韓譴責北韓與俄簽署條約 稱將重新考慮提供烏克蘭武器

英國天空新聞報導，南韓譴責北韓與俄羅斯簽署全面戰略夥伴關係條約，並表示將重新考慮提供烏克蘭武器一事。全面戰略夥伴關係條約...

菲律賓公布大陸海警刀斧威脅影片 北京嗆「顛倒黑白」籲停止挑釁

中菲17日在南海島礁仁愛暗沙附近再爆嚴重衝突，菲律賓昨天公布影片顯示，中國海警向菲國海軍船隻揮舞刀斧等武器威脅。中國外交...

南海爭端不斷惡化！大陸登掠菲國海軍船 學者警告：可能被視為戰爭行為

菲律賓與中國日前在南海爆發衝突，菲方指控中國海警用刀斧等利刃武器發動「野蠻襲擊」，不斷惡化的菲中爭端出現重大升級，恐將美...

暫停大陸公民免簽入境！厄瓜多不當偷渡者的中繼站 陸人不怕卻怕川普回鍋

厄瓜多18日宣布暫停中國公民免簽入境，以遏止中國非法移民以該國為跳板「走線」他國。熟悉「走線」的人士則認為，此舉短期內雖...

車輛遭放不明爆裂物！捷克人遊克羅埃西亞遇汽車爆炸事件 釀1死3傷

克羅埃西亞警方今天表示，一位年僅9歲的捷克孩童於克國境內喪命，另外還有3名成年人受傷，這是因他們乘坐車輛內部的一個爆裂物...

德里接連熱浪 印度民團：9天近200遊民喪生

印度首都德里接連數週遭逢熱浪侵襲，援助街友的非政府組織「全人發展中心」聲稱，僅僅過去9天內，就有將近200名遊民因酷熱天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。