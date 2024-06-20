南海爭端不斷惡化！大陸登掠菲國海軍船 學者警告：可能被視為戰爭行為

菲律賓與中國日前在南海爆發衝突，菲方指控中國海警用刀斧等利刃武器發動「野蠻襲擊」，不斷惡化的菲中爭端出現重大升級，恐將美國捲入另一場全球衝突。

2艘菲律賓海軍充氣船17日前往仁愛暗沙（SecondThomas Shoal）執行補給任務時，遭到中國海警乘超過8艘汽艇一再衝撞，甚至登船奪走槍枝、導航設備和其他補給品。數名菲國海軍人員因此受傷，其中1人失去右手拇指。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，菲律賓軍方最新公布的影片顯示，中國海警人員對菲國軍人揮舞刀斧和其他武器，甚至劈砍、戳刺菲方充氣船，馬尼拉稱這是「明目張膽的侵略行為」。

衝突最新影片拍下的景象，為長期醞釀的緊張局勢標誌一個新分水嶺。中國採取更公開的新侵略戰術，分析師指出，似是蓄意測試菲律賓及其主要防衛盟邦美國會如何回應。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S.Rajaratnam School of International Studies）研究員許瑞麟（Collin Koh）表示，中國海上執法人員登上菲律賓海軍船隻是史無前例的事件。

RORE RECAP | During the AFP's critical humanitarian rotation and resupply operations at BRP Sierra Madre (LS57) in Ayungin Shoal on June 17, the China Coast Guard's use of violence and intimidation tactics damaged AFP vessels and severely injured Philippine Navy personnel.… pic.twitter.com/KR0sIxuczY — Armed Forces of the Philippines (@TeamAFP) 2024年6月20日

LOOK | The China Coast Guard's coercive, aggressive, and barbaric actions during the humanitarian rotation and resupply mission at BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal on June 17, resulted in severe damage to AFP vessels, including their communication and navigation equipment. pic.twitter.com/bhQ0Bzr9yK — Armed Forces of the Philippines (@TeamAFP) 2024年6月19日

General Romeo S Brawner Jr., Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, affirmed that soldiers engaged in a rotation and resupply (RoRe) mission to BRP Sierra Madre (LS57) at Ayungin Shoal on June 17 responded resolutely amidst harassment by the Chinese Coast Guard.… pic.twitter.com/ctZavwALaG — Armed Forces of the Philippines (@TeamAFP) 2024年6月20日

許瑞麟說：「它們或許是充氣船，但這並未改變它們是菲律賓海軍船隻的事實，根據國際法，它們享有我們所謂的主權豁免。這非常危險，因為真要說的話，這甚至可能被視為『戰爭行為』。」

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr）透過聲明譴責：「只有海盜才會做這種事。只有海盜才會登船偷竊，然後摧毀船隻、設備和財物。」

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）高級國防分析師葛羅斯曼（Derek Grossman）表示，菲律賓公布的影片「清楚顯示中國攻擊菲軍資產」，根據華府與馬尼拉的「菲美共同防禦條約」，這將觸發共同防禦義務。

葛羅斯曼說：「不過實際上，在美國軍事干預前，菲律賓自己得先展開行動以啟動（共同防禦）。」

許瑞麟強調，中國正試圖測試菲美以「找出紅線的確切位置」。

許瑞麟說：「他們想要看看，美國願在多大程度上履行對菲律賓人的安全保證。當然，我不認為北京笨到不曾考慮所有這些行動可能促使局勢升級，但我相信他們最後決定要冒這個風險。」