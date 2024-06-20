蒙特內哥羅南部爆炸至少2死3傷 疑為犯罪集團成員
蒙特內哥羅警方表示，南部山區城市切提涅（Cetinje）今天早上發生一起爆炸事件，造成至少2人死亡、3人受傷。有媒體指出，他們是當地一個犯罪集團的成員。
蒙特內哥羅當地媒體報導，這些人是犯罪集團「斯卡利亞里」（Skaljari）的成員。但警方沒有透露他們的身分。
切提涅一處體育設施的附近在當地時間上午9時過後不久發生爆炸，當地電視台播放的畫面顯示，體育設施的玻璃被震碎，附近有一棵樹則連根拔起。
當地警方說道：「警員立即趕往現場，並封鎖事發區域。」
他們還提到，警方正與檢方辦公室協調配合以進行深入調查，會於適當時機向大眾告知調查進度及結果。
組織犯罪和貪腐問題一直困擾著蒙特內哥羅，相關當局也在歐洲聯盟（EU）的壓力下承諾要解決這些問題。
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