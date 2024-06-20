東京都知事選舉登記截止 56人參選創史上最高紀錄

東京都知事選舉候選人今天下午截止登記，確定56名候選人參選，創史上新高，大幅超越上次的22人。不過，先前準備的選舉海報公告欄最多只有48格，東京都選舉管理委員會表示，將會提供折衷辦法讓候選人公告，但已經引發不滿。

東京都選舉管理委員會從5月下旬開始在東京都內各處設置海報看板，考慮到候選人的人數較多，設置了最終可以張貼48名候選人海報的大型看板，但今天完成候選人事前審查後，最終人數還是超過了48人。

東京都選舉管理委員會表示，將會請候選人提供清晰的文件，裝進透明資料袋後，自行釘在公告欄上。最佳選擇是公告欄的下方，但如果因為公告欄位置難以釘在下方，也可以釘在公告欄的右方、左方或是上方。

有候選人表示，「這樣很不公平」。東京都選舉管理委員會對此回應，「我們知道這會給候選人帶來很多麻煩」，但已經確定這麼做是在實現制度的容許範圍內。

這次之所以「參選爆炸」，是因政治團體「保護國民防止NHK傷害黨」爆量提名24人，意圖占領海報公告欄。他們原本計劃提名30人，但實際通過審查的有24人。

有趣的是，候選人的相片會在經由本人同意後公開。可以看到公開的照片中，有候選人戴著面具、面罩，還有人戴上帽子、塗上顏料裝扮成「摩登大聖」。候選人職業也是各行各業都有，甚至還有牛郎。

公告完成後，為期17天的競選活動將正式展開，於7月7日投開票，也因此被媒體稱為「七夕決戰」。現任東京都知事小池百合子過去8年的政績表現，預料將成為選戰最大焦點。

小池百合子目前最大的競爭對手是56歲的參議員蓮舫，呈現「女傑對決」態勢。蓮舫提出「反自民政治、非小池都政」口號，並為了爭取更多超黨派選民支持，已退出立憲民主黨，以無黨籍身分參選。小池百合子同樣以無黨籍參選。

小池百合子表示，她的目標是「把東京打造成世界一流的城市」，選戰關鍵字是「首都防衛」，不僅要保護都民的生命、生計，還要守護經濟，讓東京發展得更好。蓮舫則表示，她想要全力支持年輕人，想要消除年輕人的負擔與不安，「讓年輕人不必放棄任何事情，選擇自己想過的人生」。

根據統計，二次大戰結束以來至今共舉行21次東京都知事選舉，參選人數最少的是2003年的5人；而從9人參選的2012年以後，2014年有16人參選、2016年有21人參選、2020年有22人參選，可以看出近年參選人數與日俱增，今年更是爆炸達到56人。