菲律賓公布大陸海警刀斧威脅影片 北京嗆「顛倒黑白」籲停止挑釁

中菲17日在南海島礁仁愛暗沙附近再爆嚴重衝突，菲律賓昨天公布影片顯示，中國海警向菲國海軍船隻揮舞刀斧等武器威脅。中國外交部今天反指菲方顛倒黑白，要求停止侵權挑釁，否則後果自負。

據官方央視新聞，「對於本週一發生的菲律賓侵闖中國仁愛礁（仁愛暗沙）一事」，中國外交部發言人林劍下午在例行記者會表示，「菲方的說法完全是顛倒黑白，倒打一耙」。

林劍說，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，是「中國領土」。菲律賓未經中方允許非法侵闖仁愛礁海域違反國際法，違背「南海各方行為宣言」精神，純屬無理挑釁。

他說，更何況菲國此次行動並非人道主義物資補給，菲方船隻不僅夾帶建築材料，還偷運武器裝備，故意衝撞中國船隻；菲國人員還向中國執法人員潑水、投擲物品等。

林劍表示，菲方有關做法明顯加劇海上緊張局勢，嚴重威脅中國人員和船隻的安全。中方依法採取「必要措施」維護自身主權，合法合理，專業克制，無可非議。

他強調，中國將堅決維護自身的合法權益，同時敦促菲方立即停止海上的侵權挑釁，否則後果自負。

中國和菲律賓近期頻頻在南海爆發對峙和衝突，菲國軍方昨天指控中國海警17日在仁愛暗沙附近非法登上菲國海軍船隻，並收繳菲方槍支。

法新社報導，菲律賓軍方公布的影片可清楚看到，一名中國海警站在一艘船隻甲板上揮舞著斧頭。

另一段影片則顯示，一名中國海警持棍棒猛力重擊菲律賓充氣艇，另一人則用刀戳刺充氣艇。