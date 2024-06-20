美軍中央司令部：已摧毀葉門叛軍2處據點
葉門叛軍「青年運動」（Houthi）近日對往來紅海及亞丁灣船隻發動一連串攻擊後，美國軍方今天表示，美軍已摧毀青年運動在葉門境內的2處據點。
法新社報導，伊朗支持的青年運動自去年11月以來，一直針對紅海和亞丁灣船隻發動攻擊，宣稱是為了聲援在以哈戰爭中加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人。
美國和英國在葉門進行數次空襲，以削弱青年運動發動攻擊的能力。此外，其他國家也展開軍事行動，以攔截鎖定船隻的無人機和飛彈。
美軍中央司令部（CENTCOM）在社群媒體X發布聲明寫道，在葉門叛軍青年運動掌控的地區，「美軍中央司令部部隊成功摧毀一座地面站和一個指揮管制節點」。
聲明還提到，過去24小時內，美軍中央司令部部隊另摧毀青年運動「在紅海的2艘無人水面載具（USV）」。
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