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熱帶風暴艾柏托撲向墨西哥灣岸 至少釀3死

中央社／ 墨西哥市19日綜合外電報導

熱帶風暴艾柏托（Alberto）外圍環流今晚挾帶豪雨，開始襲擊墨西哥東北部靠近美國邊界地帶，此一大型熱帶系統逼近墨西哥灣沿岸，已造成至少3人喪生。

根據美國國家颶風中心（NHC），風暴位於墨西哥譚必古港（Tampico）以東約217公里處，最大持續風速為每小時80公里。軍方和緊急服務人員已經為風暴可能帶來的衝擊做好因應準備。

2024年大西洋颶風季，艾柏托為命名排行榜上的第一個風暴，但其持續風速仍低於颶風強度。

墨西哥新利昂州（Nuevo Leon）州長賈西亞（Samuel Garcia ）告訴當地媒體，至少有3人因艾柏托風暴喪生，他們都是未成年人。他沒有透露細節。

預計艾柏托暴風中心將於明天清晨在墨西哥塔茅利巴斯州（Tamaulipas）海岸登陸，即美國德州南方。雖然艾柏托風勢可能迅速減弱，預計也會帶來強風、豪雨，以及在沿海地區釀成洪災。

美國國家颶風中心警告說，包括城市地區在內的風暴路徑上，將出現相當可觀暴洪、河流水位上漲，並可能發生土石流。

墨西哥國家水利局（Conagua）也發布河流氾濫、土石流和洪水警報。

墨西哥 美國 風暴

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