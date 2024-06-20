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德里接連熱浪 印度民團：9天近200遊民喪生

中央社／ 新德里20日專電
印度首都德里接連數週遭逢熱浪侵襲，援助街友的非政府組織「全人發展中心」聲稱，僅僅過去9天內，就有將近200名遊民因酷熱天候死於街頭。圖／路透社
印度首都德里接連數週遭逢熱浪侵襲，援助街友的非政府組織「全人發展中心」聲稱，僅僅過去9天內，就有將近200名遊民因酷熱天候死於街頭。圖／路透社

印度首都德里接連數週遭逢熱浪侵襲，援助街友的非政府組織「全人發展中心」聲稱，僅僅過去9天內，就有將近200名遊民因酷熱天候死於街頭。

今年4月起，印度東部及南部即頻繁出現熱浪，5月中旬開始轉移至印度中部及西北部，許多地區的氣溫每天都超過攝氏40度；5月29日，德里一個地區甚至直逼攝氏53度。

氣象局官員說，印度正經歷自1951年以來最漫長的熱浪，就德里而言，已接連38天氣溫達到攝氏40度以上。

根據全人發展中心（Centre For Holistic Development,CHD）19日公布的資料，6月11日至19日期間，德里有192名遊民被發現死在街頭，約為去年同期75人的2.5倍，許多人身分不明。

CHD總幹事阿里迪雅（Sunil Kumar Aledia）在社群平台X發布影片說，這些遊民是因極端炎熱的天候而死亡，統計數據凸顯出，政府必須採取迫切措施來保護社會弱勢群體。

阿里迪雅補充，許多遊民因沒有身分證明文件及固定住址，而無法獲得政府的社會救助，應設法解決這個問題。

熱浪也間接造成德里缺水，使得遊民的處境雪上加霜。

根據印度非政府組織「住宅暨土地權網路」（HLRN）的估計，德里大約有15萬至20萬名遊民，包括女性及兒童在內，他們夏天忍受攝氏40多度的炎陽、冬天要抵禦攝氏5度的寒風。

德里政府遊民收容機構現有195個收容所和簡易屋，共有1萬6700個床位。

氣象局預測，德里明天可能降雨，熱浪會略為緩解。

印度 熱浪 遊民

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