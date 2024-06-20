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日本在野黨提內閣不信任案 遭執政聯盟否決

中央社／ 東京20日綜合外電報導
日本眾議院今天舉行全體會議，針對最大在野黨立憲民主黨提出的首相岸田文雄（圖）內閣不信任決議案進行表決，結果遭執政聯盟的自民黨與公明黨等以人數優勢否決。 歐新社
日本眾議院今天舉行全體會議，針對最大在野黨立憲民主黨提出的首相岸田文雄（圖）內閣不信任決議案進行表決，結果遭執政聯盟的自民黨與公明黨等以人數優勢否決。 歐新社

日本眾議院今天下午舉行全體會議，針對最大在野黨立憲民主黨提出的首相岸田文雄內閣不信任決議案進行表決，結果遭執政聯盟的自民黨與公明黨等以人數優勢否決。

日本富士新聞網報導，立憲民主黨代表（黨主席）泉健太在進行提案說明時指出，岸田對自民黨內爆發「小金庫」問題的因應作為不足，「如果是無法改革也無法解散國會的總理（首相），是不是應該下台」？

泉健太除批評參議院昨天通過的自民黨版政治資金規正法修法內容，還批評岸田內閣所提出的經濟對策等，「為了清除負面產物，是否應該解散國會進行總選舉（全面改選）」？

日本放送協會（NHK）報導，立憲民主黨今天上午提出內閣不信任決議案，隨後在下午2時起召開的眾議院全體會議上進行審議。

在持正反意見的議員各自說明立場後，全體會議進行記名投票表決，在自民黨及公明黨等反對多數下，否決在野黨所提內閣不信任決議案。

立憲民主黨2022年6月及2023年6月都曾對岸田內閣提出不信任決議案，最後皆在眾議院全體會議上表決遭否決。

內閣 民主黨 自民黨

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