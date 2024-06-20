北韓與俄簽署戰略夥伴條約 南韓外交部：遺憾

北韓與俄羅斯在兩國峰會後宣布簽署全面戰略夥伴關係條約，南韓外交部今天就兩國不顧國際社會警告，簽署條約及公開提及軍事技術合作之作為表達遺憾。

南韓外交部發言人任洙奭今天在例行記者會上對相關提問做以上回應，表示將對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）這次訪問北韓結果進行縝密分析，之後進一步發表南韓政府立場，強調會依分析結果與盟國及國際社會合作，嚴正應對所有威脅國家安全的行為。

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓領袖金正恩與普亭19日在平壤會談後，宣布簽署全面戰略夥伴關係條約，條約中約定若一方面臨武裝侵略，另一方將提供所有可用的軍事援助，且兩國都不會與第3國簽署侵犯對方利益的條約，不允許任何國家利用他們的領土來損害對方的安全與主權。

根據北韓中央通信社公布的條約全文，其中包括核能、太空探索、糧食與能源安全領域合作。值得注意的是，金正恩在會後宣布與俄羅斯的關係升級為「聯盟等級」，但普亭並未直接將兩國關係定義為聯盟。