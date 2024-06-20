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翁山蘇姬79歲生日 反抗軍慶生無力翻盤

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
緬甸民主運動領袖翁山蘇姬19日迎來79歲生日，但緬甸仍處於民主化無望、軍閥割據的狀態。（Wikimedia Commons）
緬甸民主運動領袖翁山蘇姬19日迎來79歲生日，但緬甸仍處於民主化無望、軍閥割據的狀態。（Wikimedia Commons）

緬甸還有民主化的希望嗎？緬甸民主化重要推手翁山蘇姬19日度過79歲生日，各地都有反抗軍協助慶生，但她已經被緬甸軍政府關押3年，加上她對緬甸境內羅興亞人態度不友善，在國際上的名聲也已臭掉，讓各界擔心緬甸已無法逃脫軍政府的暴政統治。

實體線上串聯反抗

根據《美聯社》報導，緬甸目前處於軍閥割據的狀態，沒有遭軍政府控制的區域，如中部的實揭邦、北部的克欽邦與南部的德林達依邦，19日有很多民眾公開遊行，替翁山蘇姬慶生，並舉著「生日快樂，鋼鐵玫瑰」、「面對軍政府壓迫，我們永不退縮」等口號；但在軍政府控制的區域，就很難公開替她慶生。

網路上也有很多民眾自發貼文紀念翁山蘇姬生日，翁山蘇姬在英國的兒子阿里斯則呼籲民眾幫她母親慶生，讓世界看到緬甸的困境。全民盟也在臉書上發文，呼籲軍政府釋放所有政治犯，並重新舉行大選。加上這3年，翁山蘇姬已經被緬甸軍政府軟禁27年。

民主化遙遙無期

緬甸自2021年，軍政府將大選獲勝的全民盟官員逮捕後，就陷入了軍政府專政的狀態，但由於各地對軍政府多有不滿，卻又無法凝聚成統一反抗勢力，因此就形成軍閥割據的混亂狀態，超過300萬人因內戰無家可歸。緬甸軍政府也曾在逮捕翁山蘇姬時，承諾會成立全國過渡委員會並籌備大選，但目前仍沒有下文。

印度報》提到，緬甸軍政府自2021年政變推翻翁山後，以政治犯的名義逮捕了超過2.6萬人。翁山蘇姬在被囚禁後，只有在去年7月與泰國外交部長帕馬威奈見面，但由於她在與軍政府共治時期，支持軍政府鎮壓境內少數族群羅興亞人，許多西方國家已撤銷給她的榮譽獎項。

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緬甸 翁山蘇姬

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