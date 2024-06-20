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加拿大宣布伊朗革命衛隊為恐怖組織 籲公民離開

中央社／ 渥太華/杜拜19日綜合外電報導
加拿大總理杜魯道。 美聯社
加拿大總理杜魯道。 美聯社

加拿大今天將伊朗革命衛隊列為恐怖組織，同時呼籲待在這個伊斯蘭國家的加拿大人離開。伊朗外交部發言人譴責，稱這是「不明智、非常規的做法，是出於政治目的」。

法新社報導，加拿大公共安全部長勒布朗（Dominic LeBlanc）在記者會上說：「我國政府已決定根據刑法，把伊斯蘭革命衛隊（RevolutionaryGuards）列為恐怖實體。」

在加拿大外交部長與司法部長陪同下，勒布朗指控伊朗政權「支持恐怖主義」，「一直表現出對伊朗境內外人權的漠視，且有意破壞基於規則的國際秩序的穩定」。

外交部長趙美蘭（Melanie Joly）指出，渥太華於2012年與德黑蘭中斷外交關係，敦促加拿大人不要前往伊朗。

她說：「當前還待在伊朗的人，該是時候歸國了。」

列入恐怖主義清單意味著，禁止伊朗革命衛隊成員入境加拿大，並禁止加拿大人與個別成員或伊朗革命衛隊從事任何交易。伊朗革命衛隊或其成員在加拿大的任何資產也遭可能遭扣押。

伊朗半官方的法斯通訊社（Fars news agency）報導，伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）說，「加拿大的行動不會對革命衛隊的合法性與嚇阻力產生任何影響」，又說德黑蘭保留做出相應反應的權利。

伊朗僑民與編號PS752班機罹難者家屬，長期以來一直施壓渥太華將伊朗革命衛隊列為恐怖實體。2020年1月，PS752班機在從德黑蘭起飛不久後遭伊朗擊落，造成機上176名乘客與機組人員喪命，其中包括85名加拿大公民與永久居民。

加拿大國會議員上月全體一致投票同意這麼做。

在今天以前，總理杜魯道（Justin Trudeau）的政府都不願將伊朗革命衛隊列為恐怖組織，稱列入恐怖組織清單的影響可能過於廣泛，會無意中衝擊加拿大境內反對德黑蘭政權的伊朗人。

伊朗 加拿大 德黑蘭

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