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朝聖遇高溫逾900死上千人失蹤 家屬急尋親人下落

中央社／ 利雅德19日綜合外電報導
穆斯林年度盛事麥加「朝覲」（Hajj）期間天氣炎熱，朝聖者死亡人數今天增破900人，據報有上千人失蹤。路透
穆斯林年度盛事麥加「朝覲」（Hajj）期間天氣炎熱，朝聖者死亡人數今天增破900人，據報有上千人失蹤。路透

穆斯林年度盛事麥加「朝覲」（Hajj）期間天氣炎熱，朝聖者死亡人數今天增破900人，據報有上千人失蹤，家屬與友人急尋他們的下落，包括到醫院找人或在網路上發文協尋。

法新社報導，來自世界各地大約180萬人參加為期數天、多為戶外的朝聖活動，許多人年邁體弱。沙烏地阿拉伯今年夏季炎熱，伊斯蘭教聖城麥加（Mecca）本月17日氣溫飆至攝氏51.8度。

一名阿拉伯外交官員告訴法新社，光是埃及朝聖者的死亡人數，就從昨天的300多人暴增到「至少600人」，大部分是被熱死。

根據法新社統計各國公布的死亡人數，到目前為止死亡總數已增至922人。

這名外交官員後來還說，埃及官員在沙烏地已接獲「1400起朝聖者失蹤通報」，包括600人死亡。

突尼西亞一名男子今天告訴法新社，自阿拉法特山（Mount Arafat）15日朝聖活動達到高潮以來，他70歲出頭的妻子便下落不明。

他說，由於妻子沒有登記，也沒有正式的朝覲許可證，因此無法使用供朝聖者降溫的空調設施。

他說：「她是一位老太太。她當時很累，感覺超熱，而且沒有地方睡覺。」他還說： 「我跑遍了所有醫院，都沒找到她。」

臉書（Facebook）和其他社群媒體網站可見到許多失蹤者的照片，以及請求協尋的資訊。

埃及 多人 失蹤

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