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批政治改革消極 日本最大在野黨提內閣不信任案

中央社／ 東京20日綜合外電報導
日本最大在野黨立憲民主黨今天上午向眾議院提出內閣不信任案，認為首相岸田文雄(見圖)領導的內閣在政治改革方面態度消極，主張應立即總辭或是解散眾議院。路透
日本最大在野黨立憲民主黨今天上午向眾議院提出內閣不信任案，認為首相岸田文雄(見圖)領導的內閣在政治改革方面態度消極，主張應立即總辭或是解散眾議院。路透

日本最大在野黨立憲民主黨今天上午向眾議院提出內閣不信任案，認為首相岸田文雄領導的內閣在政治改革方面態度消極，主張應立即總辭或是解散眾議院。

身兼自民黨總裁（黨主席）的岸田昨天與立憲民主黨代表（黨主席）泉健太等4名在野黨黨魁在國會舉行黨魁討論。

立憲民主黨昨天根據黨魁討論的內容協調因應措施，並認為岸田政府在政治改革方面努力不足，已喪失國民信任等理由，決定提出內閣不信任案。

而立憲民主黨國會對策委員長安住淳等人，今天上午向眾議院提交了內閣不信任案。

不信任案內容指出，關於自民黨派閥的政治獻金募款餐會問題，「岸田總理大臣未展現領導力，未嘗試揭開真相，導致『秘密資金』等問題發生的經過仍未被揭露」。

關於自民黨提出並於昨天在參議院通過修正的「政治資金規正法」（類似台灣的政治獻金法），不信任案內容批評，「（修法）未包含禁止企業及團體獻金的條款，稱不上改革」。

不信任案也提到，「岸田內閣對於政治改革的態度消極，無法賦予治理國家的任務，應立即內閣總辭或解散眾議院，交由國民重新選擇」。

眾議院全體會議今天下午預計表決內閣不信任案，執政聯盟自民黨、公明黨計劃以多數優勢否決議案。

內閣 民主黨 自民黨

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