聽新聞
test
0:00 / 0:00
影╱英國巨石陣慘遭環團人士噴漆！民眾嚇傻急上前阻止
英國知名史前遺跡巨石陣（Stonehenge）19日下午遭環保抗議者噴漆，2名嫌犯因涉嫌破壞古蹟遭到逮捕。
威爾特郡（Wiltshire）警方證實，「今天下午巨石陣遭破壞後，我們逮捕了2人。中午左右我們接獲通報指出，2名嫌犯在部分岩石上噴灑橘色油漆。警方抵達現場並逮捕2名涉嫌破壞遺跡的人。我們仍在進行調查。」
根據現場畫面，環保組織「停止石油」（Just Stop Oil）2名成員拿著噴漆罐，朝著巨石陣狂噴，現場遊客驚喊「不要！」、「停下來！」，也有幾人衝上去阻止並搶奪噴漆罐。
「停止石油」訴求政府承諾停止開採化石燃料及頒發化石燃料許可證，他們發布聲明證實，被捕的是21歲牛津大學生林奇（Niamh Lynch）與73歲伯明罕居民奈杜（Rajan Naidu）。該組織並呼籲，下一屆政府應該簽署法律，在2030年前逐步淘汰化石燃料。
英國首相蘇納克譴責此一行為，稱「這是對英國乃至全世界最古老、最重要的古蹟之一進行可恥破懷」。
英國反對黨工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）也痛批該組織「可悲」，稱負責人應該受到全面制裁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言