影╱英國巨石陣慘遭環團人士噴漆！民眾嚇傻急上前阻止

英國知名史前遺跡巨石陣（Stonehenge）19日下午遭環保抗議者噴漆，2名嫌犯因涉嫌破壞古蹟遭到逮捕。

威爾特郡（Wiltshire）警方證實，「今天下午巨石陣遭破壞後，我們逮捕了2人。中午左右我們接獲通報指出，2名嫌犯在部分岩石上噴灑橘色油漆。警方抵達現場並逮捕2名涉嫌破壞遺跡的人。我們仍在進行調查。」

根據現場畫面，環保組織「停止石油」（Just Stop Oil）2名成員拿著噴漆罐，朝著巨石陣狂噴，現場遊客驚喊「不要！」、「停下來！」，也有幾人衝上去阻止並搶奪噴漆罐。

「停止石油」訴求政府承諾停止開採化石燃料及頒發化石燃料許可證，他們發布聲明證實，被捕的是21歲牛津大學生林奇（Niamh Lynch）與73歲伯明罕居民奈杜（Rajan Naidu）。該組織並呼籲，下一屆政府應該簽署法律，在2030年前逐步淘汰化石燃料。

英國首相蘇納克譴責此一行為，稱「這是對英國乃至全世界最古老、最重要的古蹟之一進行可恥破懷」。

英國反對黨工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）也痛批該組織「可悲」，稱負責人應該受到全面制裁。