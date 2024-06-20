布林肯與菲外長通話 再批陸南海登船檢查破壞區域和平穩定

中國海警船和菲律賓補給船17日在南海仁愛暗沙附近相撞並發生衝突，緊張局勢升溫，美國國務卿布林肯19日與菲律賓外長馬納洛（Enrique Manalo）通話，批評中方的行為破壞區域和平穩定，強調美國將堅守與菲律賓的《共同防禦條約》承諾。

美國國務院發聲明表示，布林肯與馬納洛通話時批評中方當日行為危險且不負責任，阻止菲律賓在南海執行合法海上行動。布林肯強調，中方的行為破壞區域和平穩定，強調美國將堅守與菲律賓的《共同防禦條約》承諾。此外，兩人也就兩國近期達成的一系列雙邊協議，討論如何加快推進。

菲律賓軍方17日指控，中國海警船蓄意高速衝撞其補給船隻，導致多名士兵受傷。中國海警反駁，稱菲方船隻以不專業方式，故意危險接近中方正常航行船隻，迫使其採取包括「登船檢查和強制驅離」在內的管控措施。