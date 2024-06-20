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普亭訪朝鮮贈俄產豪華Aurus房車 親自駕車載金正恩兜風

香港01／ 撰文／成依華
俄羅斯總統普亭（中）19日在平壤會晤北韓領導人金正恩（右）。歐新社
俄羅斯總統普亭（中）19日在平壤會晤北韓領導人金正恩（右）。歐新社

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）6月19日國事訪問朝鮮，受到當地熱烈歡迎，據俄媒指，普亭向朝鮮領袖金正恩送贈新的俄羅斯國產豪華Aurus牌房車，影片顯示普亭還親自駕駛，做司機接載金正恩兜風。

俄衛網報道，當普亭走近汽車時，助理本來先打開後排車門，不過普亭決定親自駕車，金正恩則坐在他旁邊的副駕駛座位上。

俄羅斯塔斯社（TASS）19日引述俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）稱，普亭向金正恩贈送一輛俄羅斯製造的Aurus豪華房車、一套茶具，還有一把海軍上將匕首。

在此行中，普亭與金正恩顯得關係極友好，據俄方指，兩人又有在朝鮮錦繡山迎賓館附近散步，並在共同飲茶時繼續交流。

金正恩與普亭又一起出席為歡迎普亭而舉行的盛大音樂會。據俄衛網報道，普亭向金正恩表示「期待您回訪莫斯科。」

在較早前的19日早上，朝方舉辦大型歡迎儀式，歡迎普亭到訪。

金正恩在同普亭舉行會談時表示，俄朝關係正在進入一個新的繁榮時期。

金正恩稱 「我們兩國之間的關係正在進入一個新的高度繁榮時期，甚至與上個世紀的朝蘇關係時期相比更好。」

金正恩表示，相信在普亭訪問期間，「兩國之間的熱忱友誼將整體上得到加強」。

朝鮮領導人在會談開始時熱烈歡迎普亭的到來。他指出，此次訪問證實了俄朝關係的質量，兩國關係已進入最高水平的發展時期。

他說，此次訪問是一個歷史性的時刻，在整個俄朝關係史上具有最重要的戰略意義。

金正恩提請注意平壤普通居民是如何迎接俄羅斯國家元首的。他說：「我認為，我國民眾向您展示的熱情再次證實了我們兩國關係的真正水準。」

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

普亭 金正恩

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