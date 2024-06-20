日紐同意分享情報憂中俄朝威脅 重申台海和平重要性

中央社／ 東京19日綜合外電報導

日本與紐西蘭今天原則上同意雙方的情報分享協議，重申台海和平穩定的重要性，並呼籲和平解決兩岸問題。兩國領袖擔心日益嚴峻的區域環境，包括俄羅斯北韓關係更趨緊密，以及升高的南海情勢。

美聯社報導，日本首相岸田文雄與紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）發表聯合聲明，對南海緊張情勢加劇表達擔憂。中國在南海正變得日益獨斷，堅持其主權聲索。

岸田與盧克森在聯合聲明中以「最強烈措辭」，譴責北韓與俄羅斯日益加強軍事合作，包括北韓向俄羅斯運送用於攻擊烏克蘭的彈道飛彈。

日經亞洲（Nikkei Asia）引述共同社報導，岸田與盧克森在東京會談期間證實，兩國也將加強經濟安全領域合作。這是盧克森去年11月上台以來首次訪日。

據報導，盧克森同意岸田的觀點，共同努力實現自由開放的印太地區有其重要性，這是日本提倡的願景，意在對抗中國，但未具體言明。

至於台灣問題，盧克森與岸田在聲明指出，日紐兩國「領袖重申台海和平與穩定的重要性，並呼籲和平解決兩岸問題」。

俄羅斯 北韓 日本

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