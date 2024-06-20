英大選民調…蘇納克恐丟議員席位 創在位首相首例

英國將於7月4日舉行國會大選，今天公布的民調顯示，反對派工黨將贏得創紀錄席次。另一方面，保守黨黨魁蘇納克（RishiSunak）恐成為有史以來第一位輸掉議員席次的在位首相。

路透社報導，英國市調公司「輿觀」（YouGov）今天公布的民調顯示，工黨有望在7月4日大選拿下創黨史紀錄的席次。

這份民調預估，工黨將囊括425席，保守黨將僅拿下108席，脫歐派大將法拉吉（Nigel Farage）領導的英國改革黨（Reform UK）將贏得5席。

此外，英國「電訊報」（The Telegraph）公布的市場研究顧問公司Savant民調預估，蘇納克將失去他的議員席位，成為有史以來第一位在大選中失去席次的在位首相。