聽新聞
test
0:00 / 0:00

普亭、金正恩會 承諾共同防禦

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
俄羅斯總統普亭（前排左）十九日凌晨飛抵平壤，北韓領袖金正恩（前排右）親自迎接。（路透）
俄羅斯總統普亭（前排左）十九日凌晨飛抵平壤，北韓領袖金正恩（前排右）親自迎接。（路透）

俄羅斯總統普亭十九日在平壤會晤北韓領導人金正恩，雙方簽訂一份全面戰略夥伴關係協定，內容涵蓋共同防禦條款，兩國同意任一方遇襲時協助對方擊退侵略。

普亭說，不排除基於該協定發展雙邊軍事科技合作。金正恩則表示，這次協議屬和平、防禦性質，勢必加速新的多極世界成形，並稱北韓與俄國關係已升至新高的同盟等級。

普亭十九日凌晨兩點半左右飛抵平壤，金正恩在半夜親自接機，彼此握手擁抱。兩人隨後乘豪華轎車從機場穿過燈火通明的街道，當地建築掛有多幅巨大俄國國旗和普亭肖像。普亭在迎賓館過夜後，出席平壤金日成廣場舉行的盛大歡迎儀式。成千上萬北韓民眾不分老少到場圍觀，路旁迎接普亭車隊的群眾高喊「歡迎」並揮舞鮮花和兩國國旗。

「普金會」開始之際，普亭為北韓支持俄軍在烏克蘭作戰，向金正恩致謝，並說對烏作戰是在抗衡美國帝國主義霸權。

金正恩則說，雙方邦誼更勝冷戰時期，還稱會無條件支持所有俄國政策，力挺俄國軍民執行對烏「特別軍事行動」，以捍衛俄國主權、領土和安全。

普金峰會於平壤錦繡山太陽宮舉行。兩人這次所簽協定除涉及安全，還包括貿易、投資、文化、人道等領域，意味雙方聯繫達到一九九一年蘇聯瓦解後最緊密時刻。普亭肯定該協定為開創性文件，反映雙方均企盼關係更上層樓。金正恩則稱該協定擴大兩國政治、經濟和防務合作。

英國廣播公司（ＢＢＣ）外交記者亞當斯分析，要待協定正式文本公布後，才能評估其實際效果；對普亭而言，他需要盡可能獲取砲彈、火箭對烏作戰。金正恩也有所求，北韓五月發射間諜衛星失敗，俄國能提供北韓渴望的技術。

紐約時報指出，普金同盟已令美國和南韓等國關切，擔憂其會危及抑制北韓核子及飛彈計畫的心血，且不利全球防止核武擴散。華爾街日報指出，北韓的核子及飛彈威脅，可能激起美國強化亞太部署，這將令中國大陸憂心。

普亭預定十九日晚間轉往越南訪問。

北韓 普亭 金正恩

延伸閱讀

俄媒：普亭、金正恩簽署全面戰略夥伴協定 一對一會談2小時

【Daily Podcast】普丁時隔24年到訪北韓，會和金正恩談什麼？／《人權觀察》：數百新疆村莊被改名

金正恩稱「全力支持」俄軍攻打烏克蘭！ 獲普亭誠摯邀請訪俄羅斯

普亭抵達金日成廣場！與金正恩展開正式會晤

相關新聞

菲控陸海警 南海登船奪槍傷人

中國大陸海警船與菲律賓補給船十七日在仁愛暗沙附近發生碰撞，菲國軍方十九日表示，大陸海警登上菲國海軍船舶，雙方衝突造成一名...

專家：陸切香腸 要把菲趕出南海

菲律賓指控中國大陸海警船十七日撞擊並登上在仁愛暗沙海域的菲方海軍船隻，一名菲國海軍人員據稱在衝突中失去一隻拇指。法新社十...

美方：力挺菲國 陸行為具侵略性

中國大陸海警船和菲律賓補給船十七日在南海仁愛暗沙附近發生衝突，菲國表示中方海警船衝撞菲國船隻，導致一名菲國水兵重傷，雙方...

普亭、金正恩會 承諾共同防禦

俄羅斯總統普亭十九日在平壤會晤北韓領導人金正恩，雙方簽訂一份全面戰略夥伴關係協定，內容涵蓋共同防禦條款，兩國同意任一方遇...

中國非法登菲海軍船艇暴力攻擊 英外交部強烈譴責

菲律賓軍方指控中國海警強行登上菲國海軍船艇並暴力攻擊菲方人員。英國政府今天對此表示「強烈譴責」，並稱中方的行為升高區域局...

新喀里多尼亞8人遭法國警方逮捕 首府努美阿市政廳急關閉

法國警方今天在法屬太平洋群島新喀里多尼亞逮捕8人，其中包括支持獨立的C...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。