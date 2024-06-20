普亭、金正恩會 承諾共同防禦

俄羅斯總統普亭十九日在平壤會晤北韓領導人金正恩，雙方簽訂一份全面戰略夥伴關係協定，內容涵蓋共同防禦條款，兩國同意任一方遇襲時協助對方擊退侵略。

普亭說，不排除基於該協定發展雙邊軍事科技合作。金正恩則表示，這次協議屬和平、防禦性質，勢必加速新的多極世界成形，並稱北韓與俄國關係已升至新高的同盟等級。

普亭十九日凌晨兩點半左右飛抵平壤，金正恩在半夜親自接機，彼此握手擁抱。兩人隨後乘豪華轎車從機場穿過燈火通明的街道，當地建築掛有多幅巨大俄國國旗和普亭肖像。普亭在迎賓館過夜後，出席平壤金日成廣場舉行的盛大歡迎儀式。成千上萬北韓民眾不分老少到場圍觀，路旁迎接普亭車隊的群眾高喊「歡迎」並揮舞鮮花和兩國國旗。

「普金會」開始之際，普亭為北韓支持俄軍在烏克蘭作戰，向金正恩致謝，並說對烏作戰是在抗衡美國帝國主義霸權。

金正恩則說，雙方邦誼更勝冷戰時期，還稱會無條件支持所有俄國政策，力挺俄國軍民執行對烏「特別軍事行動」，以捍衛俄國主權、領土和安全。

普金峰會於平壤錦繡山太陽宮舉行。兩人這次所簽協定除涉及安全，還包括貿易、投資、文化、人道等領域，意味雙方聯繫達到一九九一年蘇聯瓦解後最緊密時刻。普亭肯定該協定為開創性文件，反映雙方均企盼關係更上層樓。金正恩則稱該協定擴大兩國政治、經濟和防務合作。

英國廣播公司（ＢＢＣ）外交記者亞當斯分析，要待協定正式文本公布後，才能評估其實際效果；對普亭而言，他需要盡可能獲取砲彈、火箭對烏作戰。金正恩也有所求，北韓五月發射間諜衛星失敗，俄國能提供北韓渴望的技術。

紐約時報指出，普金同盟已令美國和南韓等國關切，擔憂其會危及抑制北韓核子及飛彈計畫的心血，且不利全球防止核武擴散。華爾街日報指出，北韓的核子及飛彈威脅，可能激起美國強化亞太部署，這將令中國大陸憂心。

普亭預定十九日晚間轉往越南訪問。