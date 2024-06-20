美方：力挺菲國 陸行為具侵略性

中國大陸海警船和菲律賓補給船十七日在南海仁愛暗沙附近發生衝突，菲國表示中方海警船衝撞菲國船隻，導致一名菲國水兵重傷，雙方互將責任歸咎對方。對此，美國譴責中方「侵略性危險行為」，造成人身傷害並毀損菲律賓船隻。

美國國務院發言人米勒表示，「美國與其盟友菲律賓站在一起，譴責中國升級和不負責任的行為。」

白宮國安會發言人柯比表示，中方行為「具挑釁意味」，恐引發更大規模的衝突。

美國駐菲律賓大使羅美凱則在社群媒體「Ｘ」發文，譴責大陸「侵略性危險行為」，「造成人身傷害，損害菲律賓船隻，妨礙在菲律賓專屬經濟海域內，供應食物、水與必需品給菲方人員的合法海上行動。我們跟我們的盟友站在一起，支持自由與開放的印太」。

法新社報導，法國和日本也譴責中方行為。

日本駐菲律賓大使遠藤和也說，日本表達對中國海警「一再做出危險和具侵略性行為的嚴重關切」。

法國駐菲律賓大使馮塔內在社群媒體貼文中表示，「我們反對任何威脅行為，或使用違反國際法的武力」。

菲律賓總統馬可仕數周前警告，若有菲律賓公民在南海因他國行為喪生，對菲律賓來說會是「非常接近戰爭」的行為。

馬可仕尋求與美國建立更緊密的關係，美國也一再重申對美菲共同防禦條約「堅定承諾」。該條約規定，若任何一方受到第三方攻擊，雙方將互相協助防禦。