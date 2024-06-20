專家：陸切香腸 要把菲趕出南海

菲律賓指控中國大陸海警船十七日撞擊並登上在仁愛暗沙海域的菲方海軍船隻，一名菲國海軍人員據稱在衝突中失去一隻拇指。法新社十九日報導，分析家認為，大陸正在南海對菲國採取「切香腸」戰略，以衝撞船隻、建造軍事化島嶼並威脅北京認定的侵入者等方式升級衝突，要從南海驅逐菲國勢力。

主要在越南活動的海上安全分析家鄧當（譯音）說，北京「切香腸」策略，包括在仁愛暗沙所在南沙群島的無人島礁，強化軍事、海警和海上民兵船隻，以進一步東進到鄰近的仙賓礁，侵害菲律賓專屬經濟區並逐漸使中方部署和掌控正常化。

菲律賓一九九九年故意將菲艦馬德雷山號擱淺在仁愛暗沙（陸稱仁愛礁），至今持續小規模在該艦駐軍，需要不時補給，引起大陸海警干涉。

柏林智庫墨卡托中國研究中心首席分析師李愛玲說，北京企圖掌控仁愛暗沙，正等著馬德雷山號狀況惡化，變得不堪人居，迫使菲國撤軍，如此北京將隨時準備好奪取仁愛暗沙，強化在南海航道的立足點。

不過，中國人民大學國際關係學者王義桅則說，北京捍衛自身領土的做法非常克制。

菲律賓大學法學院教授巴童巴卡說，中方意在脅迫菲方放棄在國際法下的南海合法權益，菲中衝突是北京持續運用武力的一環，企圖讓菲方屈服。專家認為，北京不太可能想和菲律賓開戰，但菲國總統馬可仕已警告，若中方行動造成菲律賓公民喪命，雙方將瀕臨開戰。

法新社指出，大陸二○一二年掌控鄰近菲律賓的南海另一戰略地點黃岩島，菲方指控北京從此派遣船隻騷擾菲船、妨礙菲國漁民利用該處豐饒魚場。大陸也展開大規模造島，在這些人造據點部署飛彈系統甚至軍機跑道。美國智庫戰略與國際研究中心二○二二年指稱，北京在南沙群島建造約一千三百公頃人工島土地。

這些軍事化島嶼，讓中方船隻可以巡航至印尼、馬來西亞。北京也試圖透過新規定落實其主權聲索，十五日起容許海警拘留侵入主權爭議水域的外國人至多六十天。