菲控陸海警 南海登船奪槍傷人

中國大陸海警船與菲律賓補給船十七日在仁愛暗沙附近發生碰撞，菲國軍方十九日表示，大陸海警登上菲國海軍船舶，雙方衝突造成一名菲方水兵嚴重受傷。大陸外交部則指菲方不顧中方勸阻，執意侵闖「中國南沙群島仁愛礁」，是造成這次事態的直接原因，否認對菲方人員直接採取措施，並敦促菲方立即停止侵權挑釁的行徑。

法新社報導，菲律賓武裝部隊西部軍區司令托雷斯海軍少將召開記者會，就當天事件首次發表官方說法，稱「中國海警人員非法登上我方剛性充氣艇」。

菲國海軍當天欲前往南海仁愛暗沙執行登陸艦「馬德雷山號」補給任務，托雷斯說，中方海警船猛撞菲律賓船隻，引發衝突，且導致一名菲國海軍特種作戰群成員失去拇指。他說，中方人員登上菲船，「他們拿走一些槍」，隨後「蓄意刺破」菲方小艇。菲媒引述消息人士稱，有八名菲國軍人在混戰中受傷，一人手指被砍斷；菲軍也被要求繳械。

托雷斯說，船上槍械原本要交給在馬德雷山號值勤的菲國軍人，因此菲國海軍人員受命不得在衝突中拿出武器。

菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納上將說，中方登船人員配備了劍、矛與刀子，「這是我們第一次見到中國海警攜帶大刀、矛與劍，我方部隊沒有這種武器」。他還表示，「我們赤手空拳反擊」，但菲國水兵數量不敵八艘船組成的大陸海警。

大陸外交部發言人林劍十九日在例行記者會說，菲律賓不顧中方勸阻，執意侵闖「仁愛礁」，是造成這次事態的直接原因，大陸海警現場採取的執法措施專業克制，旨在攔阻菲方船隻非法運補，沒有對菲方人員直接採取措施。

他說，菲方一再聲稱運補的是生活物資，但實際上一直在偷運建築材料甚至武器彈藥，企圖長期侵占仁愛礁，中方敦促菲方立即停止侵權挑釁行徑，中方將繼續依法堅決維護自身主權權益。

大陸央視旗下「玉淵潭天」昨天在微博發布影片，顯示大陸海警船十七日在仁愛礁水域首次對菲律賓運補船隻進行登臨檢查。影片字幕寫道：「事實再次證明，任何形式的侵權挑釁都徒勞無益。菲方應保持克制理性，重新回到對話的正確管道。」