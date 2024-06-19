4個月來第2艘 希臘貨輪在紅海遭葉門叛軍擊沉、1船員身亡

中央社／ 雅典19日綜合外電報導

海上救援公司今天證實，上週在紅海遭到葉門叛軍「青年運動」（Houthi）攻擊的希臘籍運煤船Tutor號（MV Tutor）已經沉沒。

綜合路透社和法新社報導，根據英國海軍旗下安全機構「英國海事貿易行動辦公室」（United KingdomMaritime Trade Operations，UKMTO）和數家海事安全公司消息人士說法，懸掛賴比瑞亞國旗、由希臘公司擁有及營運的Tutor號12日在青年運動掌控的荷台達（Hodeida）西南方海上，遭到數枚飛彈和一艘滿載炸藥的遙控船擊中。

Tutor號當時載有22名菲律賓籍船員，遇襲後船身被炸出破洞，軍事當局14日撤離船上所有人，並將船員送回菲國。菲律賓移工部原本通報仍有1名船員失蹤，但美國白宮17日宣布這名船員已身亡。

Tutor號遇襲時輪機艙被炸開，死亡的船員據信當時就在輪機艙工作。Tutor號此後不斷進水，在人員疏散後在海上漂流。

英國海事貿易行動辦公室昨晚表示，Tutor號「據信已沉沒」，「軍事當局通報，在（Tutor號）最後通報位置發現船隻殘骸與油汙」。

海上救援公司「札夫李瑞斯救援」（Tsavliris'Salvage）老闆之一札夫李瑞斯（Andreas Tsavliris）今天告訴路透社，原本有2艘救援船要去搶救Tutor號，但海軍部隊昨天下午通知他們這艘貨輪已沉沒，「因此我們放棄任務」。

這是近幾個月來在紅海遭到青年運動擊沉的第2艘貨輪。英國籍化肥船Rubymar號（MV Rubymar）2月底被飛彈擊中後約過了2週，於3月2日沉沒。

青年運動上週還攻擊懸掛帛琉國旗、載運建築木材的貨輪「馬鞭草號」（MV Verbena），造成船身嚴重受損並起火燃燒，船員在無法滅火之下已經棄船，這艘船如今在亞丁灣（Gulf of Aden）漂流，有可能沉沒或再受攻擊。

伊朗支持的青年運動自去年11月以來不斷在這條重大航道上用無人機和飛彈攻擊船隻，聲稱是為了報復以色列對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）開戰。這迫使海運公司為讓船隻避免通過紅海和蘇伊士運河（Suez Canal），繞道更遠的非洲南端，造成運程拖長及運費上升。

希臘 葉門

延伸閱讀

紐時賞析／希臘成美天然氣向歐洲出口新樞紐 美公司為最大收益贏家

歐洲、大陸智庫選後對話：歐盟換屆雙邊關係挑戰不會變少

新北四校國中生模擬聯合國會議 聚焦紅海危機

SCFI 運價指數連十漲 美西線漲幅達11%

相關新聞

因應少子化 尹錫悅宣布國家進入「人口緊急狀態」

韓聯社19日報導，南韓總統尹錫悅鑒於低生育率問題，當天宣布南韓進入「人口緊急狀態」，將在全國啟動應對體系直至問題解決。他...

中國非法登菲海軍船艇暴力攻擊 英外交部強烈譴責

菲律賓軍方指控中國海警強行登上菲國海軍船艇並暴力攻擊菲方人員。英國政府今天對此表示「強烈譴責」，並稱中方的行為升高區域局...

新喀里多尼亞8人遭法國警方逮捕 首府努美阿市政廳急關閉

法國警方今天在法屬太平洋群島新喀里多尼亞逮捕8人，其中包括支持獨立的C...

泰國允同婚遭印尼網友批 同運團體：盼思考性平議題

泰國日前通過歷史性修法，同婚預計年底上路。同樣位於東南亞的鄰國印尼，也有部分媒體報導相關消息，但卻引來許多反同網友批評，...

東京都知事選舉公告前夕 小池百合子與蓮舫「直接對決」

東京都知事選舉將於6月20日公告，7月7日投開票，候選人數預料將創史上新高。現任東京都知事小池百合子與她的最強勁敵蓮舫今...

路透：菲律賓施展「透明外交」 限制中國將南海衝突升級

據路透社訪問20名菲律賓和中國官員、區域外交官及分析家說法，菲律賓對與中國在南海的紛爭上改變政策，藉對外公開中國行徑及深...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。