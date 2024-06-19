中國非法登菲海軍船艇暴力攻擊 英外交部強烈譴責

菲律賓軍方指控中國海警強行登上菲國海軍船艇並暴力攻擊菲方人員。英國政府今天對此表示「強烈譴責」，並稱中方的行為升高區域局勢、無謂增加誤判風險。

英國外交部一名發言人指出，英國強烈譴責中國海警及海上民兵在南海仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）一帶對菲律賓採取的危險行動。

發言人表示，中方非法登上並拖曳菲國政府船艇，其對國際法的無視極度令人憂心。中方的行為不僅干擾航行自由，也對菲方船艇及人員造成損傷。

英國重申支持聯合國海洋法公約（UNCLOS），並呼籲中菲雙方遵守仲裁庭2016年在南海仲裁案具法律約束力的裁決。

菲律賓軍方今天表示，中國海警17日在仁愛暗沙蓄意高速猛撞並登上菲國海軍船艇，甚至奪走槍械，一名菲國海軍人員在衝突中失去拇指。菲國海軍當時正執行登陸艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre）補給任務。

菲國安全部門官員表示，至少有8名海軍人員在衝突中受傷。菲國外交部譴責中方的非法與侵略性行徑，指出若中國在相關水域言行不一，則菲中無法對話磋商。

2名菲律賓安全部門知情官員告訴美聯社（Associated Press），搭載菲國海軍人員的2艘充氣船17日前往補給「馬德雷山號」，過程中遭遇數艘中國海警快艇接近、試圖打斷菲方補給任務，引爆衝突。

根據菲國官員說法，中方甚至將菲方2艘充氣船拖曳離現場，並在清空充氣船載運的物資、蓄意損壞充氣船後，將其棄置。

菲律賓海軍少將托瑞斯（Alfonso Torres）告訴媒體，中國海警非法登上菲國充氣船，並奪走部分原定交給「馬德雷山號」值勤軍人的槍械。

菲律賓武裝部隊參謀總長布勞納（Romeo Brawner）說，登上菲國船艇的中方人員攜有劍、矛、刀等武器，是歷來僅見。中國海警更出動多達8艘船艇，試圖干擾菲方補給任務。

中國外交部稱中國海警的執法措施「專業克制」。