新喀里多尼亞8人遭法國警方逮捕 首府努美阿市政廳急關閉

法國警方今天在法屬太平洋群島新喀里多尼亞逮捕8人，其中包括支持獨立的CCAT運動領導人之一。CCAT上月發動長達數週、造成9人死亡的動亂。

當地媒體報導，警方在今天早上的行動中逮捕包括泰因（Christian Tein）在內8人，首府努美阿（Noumea）市政廳以及許多公司、商店由於擔心進一步動亂而關閉。

法新社報導，努美阿檢察長杜帕斯（Yves Dupas）只提到CCAT領導人泰因的名字，稱他因「組織犯罪」罪名被捕，最多可將他拘留96小時。

路透社報導，法國國民議會上個月通過法案，允許住在新喀里多尼亞10年的數千名法國居民參與省級選舉，導致席捲新喀里多尼亞的暴力抗爭。抗議活動共造成9人死亡，其中包括2名員警。

原住民卡納克族（Kanak）擔心這項投票制度變革將稀釋選票，使未來的獨立公投更難通過，巴黎當局則稱，需要採取這項措施來改善民主。

法新社記者今天見到警方包圍支持獨立的政黨喀里多尼亞聯盟（Caledonian Union）總部，位於努美阿的總部同時也是CCAT的辦公室。

警方已清除街上的路障，目擊者指出，他們還搜查了該棟建築。