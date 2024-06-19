快訊

孫安佐涉槍砲案 檢諭令30萬交保、限制住居「責付孫鵬」

西門町晚間也突跳電！北市3區「上萬戶」受影響

新喀里多尼亞8人遭法國警方逮捕 首府努美阿市政廳急關閉

中央社／ 中央社
法國警方今天在法屬太平洋群島新喀里多尼亞逮捕8人，其中包括支持獨立的CCAT運動領導人之一。圖／美聯社
法國警方今天在法屬太平洋群島新喀里多尼亞逮捕8人，其中包括支持獨立的CCAT運動領導人之一。圖／美聯社

法國警方今天在法屬太平洋群島新喀里多尼亞逮捕8人，其中包括支持獨立的CCAT運動領導人之一。CCAT上月發動長達數週、造成9人死亡的動亂。

當地媒體報導，警方在今天早上的行動中逮捕包括泰因（Christian Tein）在內8人，首府努美阿（Noumea）市政廳以及許多公司、商店由於擔心進一步動亂而關閉。

法新社報導，努美阿檢察長杜帕斯（Yves Dupas）只提到CCAT領導人泰因的名字，稱他因「組織犯罪」罪名被捕，最多可將他拘留96小時。

路透社報導，法國國民議會上個月通過法案，允許住在新喀里多尼亞10年的數千名法國居民參與省級選舉，導致席捲新喀里多尼亞的暴力抗爭。抗議活動共造成9人死亡，其中包括2名員警。

原住民卡納克族（Kanak）擔心這項投票制度變革將稀釋選票，使未來的獨立公投更難通過，巴黎當局則稱，需要採取這項措施來改善民主。

法新社記者今天見到警方包圍支持獨立的政黨喀里多尼亞聯盟（Caledonian Union）總部，位於努美阿的總部同時也是CCAT的辦公室。

警方已清除街上的路障，目擊者指出，他們還搜查了該棟建築。

法國 獨立公投

延伸閱讀

為法國提前選舉辯護 馬克宏：是最負責任解決方案

口角慘變命案！美房東槍殺一家4口後焚屍 最小5歲童也不放過

法國政盪 左翼聯盟內訌

逾兩周動亂未歇…新喀里多尼亞首府機場 關閉時間延至6月3日

相關新聞

因應少子化 尹錫悅宣布國家進入「人口緊急狀態」

韓聯社19日報導，南韓總統尹錫悅鑒於低生育率問題，當天宣布南韓進入「人口緊急狀態」，將在全國啟動應對體系直至問題解決。他...

東京都知事選舉公告前夕 小池百合子與蓮舫「直接對決」

東京都知事選舉將於6月20日公告，7月7日投開票，候選人數預料將創史上新高。現任東京都知事小池百合子與她的最強勁敵蓮舫今...

菲副總統「杜特蒂長女」退出小馬可仕內閣 雙方聯盟破裂

菲律賓副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）今天辭去兼任教育部長和反叛亂工作小組副主席職務，這是她與總統小馬可仕...

承襲千年歷史 印度那爛陀大學新校區啟用

承襲千餘年歷史與學術傳統的印度那爛陀大學，今天啟用新校區。印度總理莫迪回顧歷史，表示將致力於鼓勵學習、研究與創新，把印度...

中國非法登菲海軍船艇暴力攻擊 英外交部強烈譴責

菲律賓軍方指控中國海警強行登上菲國海軍船艇並暴力攻擊菲方人員。英國政府今天對此表示「強烈譴責」，並稱中方的行為升高區域局...

新喀里多尼亞8人遭法國警方逮捕 首府努美阿市政廳急關閉

法國警方今天在法屬太平洋群島新喀里多尼亞逮捕8人，其中包括支持獨立的C...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。