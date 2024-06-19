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因應少子化 尹錫悅宣布國家進入「人口緊急狀態」

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
南韓總統尹錫悅。圖／路透
南韓總統尹錫悅。圖／路透

韓聯社19日報導，南韓總統尹錫悅鑒於低生育率問題，當天宣布南韓進入「人口緊急狀態」，將在全國啟動應對體系直至問題解決。他證實會成立「人口戰略企畫部」以制定中、長期人口策略，因應低生育率、高齡化、移民等問題。

尹錫悅當天在京畿道主持「2024年低生育老齡社會委員會會議」，這是他繼去年3月後第二次主持該委員會會議。他5月9日舉行就職兩週年記者會時，就提出將新設應對低生育的相關部門。

韓聯社報導，尹錫悅為提振生育率，提出實現工作和家庭兼顧、減輕養育壓力、解決住房問題等三大重點任務。

為此尹錫悅提出完善育兒休假制度、提高男性育兒假使用率、增加發放育兒補貼等構想；南韓擬積極分擔育兒壓力，目標在尹任內實現對3歲至5歲免費提供兒童教育及託管服務，另對生育孩子的家庭在申購住房、貸款購房等提供更多優惠。

南韓 尹錫悅 生育 育兒

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