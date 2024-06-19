泰國允同婚遭印尼網友批 同運團體：盼思考性平議題

泰國日前通過歷史性修法，同婚預計年底上路。同樣位於東南亞的鄰國印尼，也有部分媒體報導相關消息，但卻引來許多反同網友批評，印尼同志運動組織則表示不意外，只期盼泰國承認同婚能推動印尼社會和政府思考性別平權議題。

泰國國會昨天通過歷史性的民事和商事法修正案，讓同性伴侶可享有和異性戀伴侶一樣的權利，成為東南亞第一個同婚國家。印尼部分媒體報導相關消息，除少數網友表達支持和肯定，大多數網友都對泰國將允許同婚表示反對並留言批評。

根據印尼同志人權組織「流動彩虹」（ArusPelangi）觀察，印尼大部分的主流媒體，並未花太大篇幅報導泰國將承認同婚的消息，但在社群媒體上引發許多討論，甚至一度成為印尼X平台上的熱門話題。

少數媒體如CNBC印尼頻道（CNBC Indonesia）和IDN Times，昨天都在社群媒體上報導指出，泰國國會修法後，同性伴侶將享有和異性戀伴侶一樣的權利，因此泰國將是繼台灣和尼泊爾，亞洲第三個承認同婚的國家。

相關報導吸引數百名網友留言。有網友表示，為泰國感到驕傲，並寫道：「愛就是愛」和「印尼（同性伴侶）現在不需去歐洲，可以到泰國結婚了」等評論。

更多網友則是留言批評泰國將承認同婚，並指出：「等待災難摧毀你的國家吧」、「泰國人最終會滅絕」、「我不要再去泰國旅遊了」。

針對反同網友的批評與謾罵，印尼同志人權組織GAYa NUSANTARA創辦人溫忠孝（Dédé Oetomo）並不意外。他說：「很可悲，（這些評論）是意料之中。印尼網友非常偏執，而『同性婚姻』是他們無法忍受的話題。」

溫忠孝告訴中央社，這些網友的表現，展現出他們的無知，以及對另一個擁有不同宗教背景的國家的不尊重，反同網友會有這些行為，是深入到宗教學校的影響，而印尼學校缺乏性平教育也是原因之一。

印尼約87%的人信仰伊斯蘭教，是全球穆斯林人口最多的國家。許多伊斯蘭教派人士援引可蘭經（Quran）和相關教義，主張伊斯蘭不接受LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）。

對於泰國承認同婚後，是否會推進東南亞其他國家的平權運動，溫忠孝表示，東協有成員國間互不干涉內政的傳統政策，因此很難引起巨大影響，但柬埔寨、菲律賓和越南，都正在推動婚姻平權運動。

面對印尼LGBT族群未來的處境，溫忠孝並不樂觀，但表示，仍有機會改善，因總統當選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）和其多名姪子並不反對性別多元，至於能有多大程度的進步，他則持保留態度，因普拉伯沃仍得依循伊斯蘭主義的政治意識型態。

印尼同志人權組織「流動彩虹」主席蘇吉約諾（Nono Sugiyono）則指出，2016年美國同性婚姻合法化後，印尼因此制定了對同志歧視的政策，加劇迫害，更出現官員對同志的歧視言論。

印尼同志團體在2016年遭到許多攻擊。時任科技、研究及高等教育部長穆罕默德．納西爾（MuhammadNasir）當時表示，LGBT族群應該被禁止進入大學校園；時任國防部長廉密渣（Ryamizard Ryacudu）則說，LGBT運動和核戰一樣危險。

蘇吉約諾希望類似的事件不會重演，並說：「（泰國承認同婚）應該是推動印尼人民和政府反思的機會，以讓所有人都享有基本人權。」