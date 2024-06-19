東京都知事選舉公告前夕 小池百合子與蓮舫「直接對決」

東京都知事選舉將於6月20日公告，7月7日投開票，候選人數預料將創史上新高。現任東京都知事小池百合子與她的最強勁敵蓮舫今天共同出席記者會，展開「直接對決」，少子化對策與神宮外苑再開發成為主要議題。

4名表態參選人包括小池百合子、蓮舫，以及前廣島縣安藝高田市長石丸伸二、前航空幕僚長田母神俊雄今天下午在日本記者俱樂部召開記者會，最受關注的是小池與蓮舫，兩人被排在正中間。

4人首先各自發表1分鐘政見，隨後進入交互指名詢問環節。小池百合子表示，她沒有任何問題，反而是想聽聽大家的意見。

石丸詢問小池，她這次提出「東京大改革3.0」，「在過去2任8年期間，還有哪些改革沒有完成？又為什麼認為再有4年就能夠完成？」小池對此表示，她在過去8年制定了許多政策目標，未來能在這8年累積的基礎上進一步提升。

記者隨後詢問東京都的少子化政策。小池表示，全日本的出生率都在下降，她昨天也和台北市長蔣萬安、曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）視訊討論，提到包括育兒支援金「018支援」以及免學費政策，希望支持年輕父母以及正在考慮結婚的人，給予他們希望。

蓮舫表示，與其說是少子化，她認為目前的情況是「非婚化」，大家都不願意結婚。她認為，長遠來看要解決少子化問題，應該打造一個讓孩子在出社會時，不會感到不安、不會有負擔的東京都。

田母神則說，他認為應該讓年輕人的都民稅減半，總之先提高他們的所得，這一點相當重要。

蓮舫也提及神宮外苑再開發，表示希望能夠成為這次東京都知事選舉的議題之一。小池則回應，「妳說希望這成為議題，但沒有辦法，因為事實上現在已經暫停開發，我們向業者提出了保全樹木的要求。」

位於東京都心的明治神宮外苑種植了許多樹木，鬱鬱蔥蔥，提供民眾休息和遮蔭的場所。不過，預定於2023年施工、2036年完工的明治神宮外苑再開發計畫打算砍掉數百棵樹木，改建成數座並排的超高層大樓，遭到數十萬名民眾連署反對，目前暫時推遲。

共同記者會舉行約1小時後落幕。明天公告後，競選活動將正式開跑，目前已有超過50人表達參選意向，大幅超越上次的22人。